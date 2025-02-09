高虹安案停審釋憲 憲法法庭不受理》林志潔：高檢應聲請法官迴避

涉貪停職的新竹市長高虹安貪污案因高等法院聲請釋憲，結果憲法法庭做出不受理的裁定，對不受理之後該如何？陽明交大法律教授林志潔認為檢方可聲請法官迴避，讓超然的高院法官來審理此案。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/02/09 05:30

〔記者洪美秀、楊國文／綜合報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安貪污案因高等法院合議庭裁定停審並聲請釋憲，但憲法法庭做出不受理的裁定，陽明交大法律教授林志潔昨天指出，憲法法庭大法官認為高虹安的貪污案應由高院法官審理，不應丟給憲法法庭，因為不干大法官的事。林志潔並認為，高院需繼續審理，但高檢署可用刑事訴訟法中承審法官恐有偏頗疑慮的理由，聲請法官迴避，讓比較超然、沒有成見的法官來審理此案，方屬適當。

高檢署：審理中的個案 不表意見

高檢署對此則表示，至目前為止，並未聲請過法官迴避。對於記者詢問，未來是否會聲請法官迴避？高檢署指此為審理中的個案，不方便對此進一步表示意見。

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林志潔表示，大法官不受理高院聲請高虹安貪污案釋憲的理由，包括立委職權行使法的條文只是說明要給立委助理，這個條文不是刑事法規，也不是在規定怎樣行為是犯罪，所以沒有犯罪構成要件不明確問題。這條規定也沒有授權訂立其他補充規定，因此也沒有授權不明確的問題。

林志潔接著指出，至於有關立委自己聘任助理時，有無違法申請加班費或用人頭支領費用等等問題，這是刑事法庭要做的審判工作，不是憲法法庭要做的工作。因此結論就是高院法庭就高虹安貪污案所涉及的立委職權行使法有違憲疑慮、聲請釋憲，被憲法法庭認為不具備憲訴法五十五條得聲請釋憲的原因，所以憲法法庭不受理。憲法法庭請高院好好繼續審理高虹安是否有貪污的案件。

林志潔說，審理庭當初停止審判、聲請釋憲，結果卻被大法官認為聲請理由是論證顯非無謬誤，難謂已提出客觀形成確信系爭規定違憲之具體理由，意思是聲請釋憲的理由有荒謬和錯誤，並未提出規定有什麼違憲的具體理由，代表審理庭可能有自己的心證。

她因此建議，檢方實可用刑事訴訟法承審法官恐有偏頗疑慮的理由，來聲請法官迴避，讓比較超然、沒有成見的法官來審理此案，方屬適當。

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