罷藍委第二波 明再送出9案

台中罷免團體聯手出擊，在勤美市民廣場高喊「罷免不適任立委」。（記者黃旭磊攝）

2025/02/09 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕春節開工後首週，大罷免潮如火如荼的展開，中選會截至昨日共收到卅六案罷免案送件，其中卅三案為立委罷免案，一案為縣市長罷免案，兩案為縣市議員罷免案。據了解，罷免國民黨立委的公民團體明天下午將再送出第二波、九案的罷免提議書。

中選會已收到36罷免案

罷團日前首先遞交的提議名單包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等十九人。

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據了解，各地罷團明天下午將再集結中選會送件，被提議罷免人包括：北市羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北洪孟楷、張智倫、林德福；竹縣徐欣瑩、林思銘；台中楊瓊瓔。另外，新北羅明才、廖先翔；台中江啟臣；苗栗泛藍無黨籍立委陳超明、邱鎮軍等人第一階段皆已達標，目前在造冊程序，本週將盡快送件。國民黨卅九席區域立委，將有卅一席面臨罷免。

面對大罷免浪潮，國民黨祭出「以罷制罷」反制，向中選會遞件的罷免團體鎖定對象包含北市吳思瑤、吳沛憶；新北李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘；台中蔡其昌、何欣純；另有媒體報導稱罷團也針對原住民立委伍麗華、陳瑩遞交罷免提議書。

藍遞交罷吳思瑤提議書

藍營青年軍組成的「罷吳四騎士」，昨至中選會遞交二八三六份針對民進黨立委吳思瑤的罷免提議書。召集人賴苡任表示，吳思瑤是台灣政治的亂象，造謠似乎不用負責，所以站出來罷免以杜絕歪風。依法，中選會須於三月五日前審定完畢。

吳思瑤表示，罷免吳沛憶、吳思瑤都是同組團隊，都具有國民黨背景，也懷有個人選舉意圖，都非在地人而是空降來作亂，這樣的復仇式罷免並非台灣民主選舉應有的價值。

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