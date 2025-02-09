中州科大弊案 移民署官員一審無罪 檢提上訴

中州科大外觀（資料照）

2025/02/09 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署黃姓官員二○二二年涉及不當收受財物，居中牽線立委辦公室協助解決外籍學生的簽證問題，經彰化地方法院去年十一月審理，認為黃員罪證不足，判決無罪。彰化地檢署決提起上訴，目前由台灣高等法院台中分院審理中。移民署昨對此表示，全案是自檢發現，尊重司法偵審結果。

牽線李彥秀辦公室喬簽證

彰化地檢署二○二二年偵辦中州科技大學招收烏干達學生來台打黑工一案中，發現移民署黃姓官員居中牽線國民黨立委李彥秀辦公室，協助解決這些外籍學生的簽證問題。

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同時發現黃姓官員利用時任中州學務長兼國際中心主任柴鈁武亟欲取得外籍生簽證的心態，以要代他送禮給有力人士等各種理由，涉嫌收受總價值二萬元的廿瓶威士忌、價值三萬七千多元的萬寶龍鋼筆，以及一些高級茶葉。

柴在檢方偵查時直呼受騙上當，但法院審理時，柴改稱是禮尚往來、不覺得受騙，加上關鍵的萬寶龍鋼筆並未搜獲，以證據不足，判黃無罪。移民署黃姓官員於遭起訴時，即被停職。

不過，彰化地檢署認為仍有疑議，已決定提起上訴，目前由台灣高等法院台中分院審理中。

移民署對此說明，移民署是二○二二年元月偵辦中州科技大學人口販運案時，意外發現本案，主動提出自檢，並報請台灣彰化地方檢察署偵辦。移民署強調，對於風紀案件一向採取「零容忍」態度；有關黃員涉貪案件，尊重司法偵審，秉持勿枉勿縱原則嚴謹處理。

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