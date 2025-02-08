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    《罷免馬文君》草屯志工衝二階 隨垃圾車跑

    罷馬志工的草屯小蜜蜂宣傳行動，7日起展開跟著垃圾車跑行動，志工騎機車跟著垃圾車，以不妨礙民眾倒垃圾為動線。（記者陳鳳麗攝）

    罷馬志工的草屯小蜜蜂宣傳行動，7日起展開跟著垃圾車跑行動，志工騎機車跟著垃圾車，以不妨礙民眾倒垃圾為動線。（記者陳鳳麗攝）

    2025/02/08 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕「All罷馬志工團」在罷免立委馬文君第一階段提議連署達標送件後，開始為第二階段連署宣傳，草屯志工昨起騎機車跟著垃圾車跑，機車後方綁著自製宣傳牌，寫有罷免馬文君的聯絡電話和搜尋名稱，志工希望藉此讓更多人知道罷馬行動，並參與連署。

    罷免立委馬文君連署行動，被視為艱困任務，原本很多人不看好，但「All罷馬志工團」鴨子划水第一階段達標，三日下午將提議書送抵中選會。當天下午，罷馬志工在路易莎咖啡埔里酒廠門市外，遭埔里酒廠幹部要求撤離，並說出「馬文君來問要怎麼答覆？」的話，事後在網路發酵，不少人給予罷馬志工關心和鼓勵。

    罷馬志工已經開始為第二階段「簽兩次，投一次」進行宣傳，草屯志工也持續小蜜蜂快閃宣傳，昨日下午起，展開跟著垃圾車宣傳行動，志工希望能分日進行，跟完十二條垃圾車路線。

    昨日下午跟的是以草屯鎮富寮里、山腳里為主的垃圾車路線，志工機車始終跟垃圾車保持數公尺距離，以不影響民眾倒垃圾動線。機車後方綁上宣傳牌，寫有罷免馬文君的聯絡電話，不少倒垃圾民眾都看完宣傳牌上的內容才離開。

    志工表示，志工人力雖少，但仍盡力想出能讓大家知道的宣傳方式，並尋求民眾認同。

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