總統邀五院會商國政》國民黨團：不要說一套做一套

國民黨團書記長王鴻薇昨受訪表示，樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套。（資料照）

2025/02/08 05:30

王鴻薇：賴勿放任柯建銘喊打喊殺

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕總統賴清德十日召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。對此，國民黨團書記長王鴻薇昨受訪表示，樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套；賴清德若真有意促進朝野合作，應該展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任民進黨團總召柯建銘喊打喊殺，更放任民進黨明助或暗助罷免團體，試圖影響明年的地方選舉。

王鴻薇指出，賴清德上任後一直操作朝野對立，朝野組團赴美，請過喝咖啡，現在又找五院院長茶敘，立法院長韓國瑜又將成為重點，營造總統願與朝野和諧的氣氛。

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王鴻薇表示，她要奉勸賴清德，面對國際情勢變化，特別是美國總統川普的關稅戰、半導體產業衝擊，以及國內重大民生法案等，朝野應以國家利益為優先，政黨競爭放一邊，共同推動重要政策。

國民黨立委許宇甄表示，賴總統要依憲法賦予的權力邀請五院進行院際協調，主題卻是國政會商，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，從出席的名單來看，恐怕無法做到賴總統的期待；若要凝聚朝野共識，邀集的對象應該是主要政黨的主席，以及立法院三個黨團幹部，找五院院長喝茶是緣木求魚，聊備一格。

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