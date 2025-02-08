總統邀五院會商國政》民進黨團：期待溝通消弭分歧

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨於黨團回應院際協調，表示期待總統賴清德發動院際協調，召集五院院長會商國政能有正向成果。（記者廖振輝攝）

2025/02/08 05:30

吳思瑤：黨團肯定總統善意與誠意

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德下週一召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，總統採取具體行動進行院際協調，「這不僅是善意，更是竭盡所能來化解歧異」，相信對話可以化解衝突，期待溝通能夠消弭分歧，盼以合作來超越對立。

吳思瑤表示，當公民朋友以各種形式和行動，展現捍衛民主的意志與決心，國家的元首對於團結台灣、社會和諧、台灣發展、壯大台灣，勢必要彰顯他更大努力。她說，黨團肯定總統的善意與誠意，也足見他的用心與苦心，期待史上首次的院際協調能有正向結果，解決、消弭當前朝野對立衝突，解決台灣社會的擔憂。

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吳思瑤指出，第一會期，在野黨制定嚴重戕害其他憲法機關的國會擴權法案，影響五院及總統府行使各自的憲法權力，當院際之間無法在權力分立的憲法精神上，做出努力及應有的尊重時，院際協調希望能扮演重要的角色。

吳思瑤指出，第二個會期，在野立委不論透過「憲訴法」癱瘓憲法法庭、傷害司法權，或以「財劃法」剝奪行政權的預算權，甚至在總預算案對各院預算做出前所未有的刪減或凍結，導致監察院、司法院、考試院、總統府以及行政院的政務難以施展，因此總統以國家元首的高度促成五院之間對話，他們認為有其必要，也期待能產生正面成果。

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