為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    總統邀五院會商國政》立法院：韓國瑜將出席 帶回建議邀朝野協調

    賴清德總統將於十日召集五院院長會商國政，立法院對此敬表尊重，並表示立法院長韓國瑜將帶回會商的建議，邀集朝野各黨團共商協調。（資料照）

    賴清德總統將於十日召集五院院長會商國政，立法院對此敬表尊重，並表示立法院長韓國瑜將帶回會商的建議，邀集朝野各黨團共商協調。（資料照）

    2025/02/08 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統將於十日召集五院院長會商國政，立法院對此敬表尊重，並表示立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告，立法院長韓國瑜將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調。

    將代表人民 向總統反映民情

    立法院表示，立法院為憲法最高民意機關，由各黨各派委員代表民意行使職權所組成之合議制憲政機關。社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展，不僅是賴總統、全體國人之期盼，也是立法院院長及全體委員之努力目標。立法院為各方民意匯聚之場域，處理各項議案本即以人民福祉為先。

    立法院指出，縱然當前政情動盪，但立法院仍秉持憲法所賦予職權，代表人民行使立法權，不敢懈怠。面對國際局勢的變動，國家迫切需要進步，國內的政情更需要穩健的發展。立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。

    立法院表示，然解決當前困局，宜回歸憲法體制，各本所司行使職權。立法院係屬合議制機關，院長本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；力促行政立法之間的互動更為良善，共為國家平穩發展貢獻心力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播