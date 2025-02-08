當公民團體後盾 新北6綠委代收代轉罷免連署

民進黨立委林淑芬（左起）、吳琪銘、張宏陸、蘇巧慧、李坤城及吳秉叡昨在立法院召開記者會，表示將做公民團體後盾，提供罷免連署書「代收代轉」服務。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/08 05:30

〔記者陳政宇、董冠怡／綜合報導〕大罷免潮如火如荼展開，六位民進黨新北市立委昨天集結表示，藍白兩黨不僅在國會毀憲亂政、亂刪預算，現在還介入罷免活動，而民進黨新北市全體立委會做公民團體的後盾，將提供罷免連署書「代收代轉」服務，且民進黨公職絕不會搶鋒頭，並尊重民團的意志。

公民團體：全力下架中國代理人

對此，罷免國民黨立委的公民團體回應「樂觀其成」，並說遏止國會亂象人人有責，應有更多在地議員加入，回應選民需求，團結合作，讓立法院正常運作、全力下架中國代理人。

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國民黨新北市六名立委被五個團體連署罷免，包含板橋東區葉元之、中和區張智倫及永和區林德福、大文山區羅明才、七星選區廖先翔、北海岸選區洪孟楷。

兼任民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧，偕同立委張宏陸、吳秉叡、林淑芬、吳琪銘、李坤城、沈伯洋等人召開記者會。蘇直言，國民黨不思悔改，反而提出以罷制罷的惡劣行徑，既然藍營已明目張膽介入，從提案到送案都一手主導，她有責任串聯新北市黨公職，以尊重公民團體的意志為原則提供必要協助，一起做公民團體後盾，讓國會重新恢復秩序。

吳秉叡強調，二階連署人數必須達到公民數的十％，但有很多北漂族在新北工作生活，若戶籍在中南部、東部等地的民眾希望響應罷免，他的服務處願意提供連署書，他會統一送給在該選區發動罷免的公民團體。

張宏陸說，國民黨已明目張膽動用黨組織對民進黨立委罷免，例如發起罷免他的人就是國民黨黨工，用罷免他來拯救葉元之。

吳琪銘則質疑，罷免他的連署站都空無一人，但聲稱罷免連署書高達三千多份，「真的是看到鬼了」。李坤城也說，藍營罷免連署站門可羅雀，令人懷疑這些第一階段連署書是不是偽造。

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