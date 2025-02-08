大罷免潮！ 中選會本週收35案

中選會表示，截至昨天下午五時，中選會收到的罷免案送件數為卅五案，其中卅二案為立委罷免案，一案為市縣長罷免案，兩案為市縣議員罷免案。（資料照）

2025/02/08 05:30

立委32案＋高虹安案＋市縣議員2

〔記者李文馨、黃旭磊、何玉華／綜合報導〕大罷免潮如火如荼的展開，各地方罷團在開工後陸續赴中選會遞交一階罷免提議書。中選會表示，截至昨天下午五時，中選會收到的罷免案送件數為卅五案，其中卅二案為立委罷免案，一案為市縣長罷免案，兩案為市縣議員罷免案。

中選會表示，相關案件已進入處理程序，依法辦理。至於罷免案詳細名單，中選會說，相關罷免團體或領銜人都可能已對外說明，中選會則不另予評論或回應，選務機關將依法處理收件及進行查對作業。

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各地罷團三日首先遞交的提議名單均為國民黨立委，包括北市王鴻薇、李彥秀；新北葉元之；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；新竹鄭正鈐；南投游顥、馬文君；台中顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林丁學忠；台東黃建賓；花蓮傅崐萁等十九人。另外，停職中的新竹市長高虹安也一併遞件。

藍營青年軍組成的綠委罷免團五日首先針對北市綠委開第一槍，民進黨立委包括台北市吳沛憶；新北市蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸；台中市蔡其昌、何欣純；原民立委伍麗華、陳瑩的罷免提議書也陸續遞件，而罷免吳思瑤的團體將於今天赴中選會送件。

不過，吳沛憶罷免案的備補領銜人張延廷，因在萬華設籍未滿四個月，不符合備補領銜人資格，提議書全數被退件，據了解，需另擇符合資格的備補領銜人。

台中八席立委都在罷免路上

台中八席立委包括國民黨六席、民進黨兩席都面臨罷免衝擊。罷免民進黨何欣純與蔡其昌的民團，前天分別遞交三七○六份、二六四四份罷免提議書，加上國民黨首波四席（台中二、四、五及六選區）已於本月三日達到罷免連署提議門檻送件，剩下的第三、八選區藍委，也由罷團積極展開罷免提議作業，罷團志工強調「藍綠八席都在罷免路上。」

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