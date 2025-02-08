總統邀五院會商國政》政院：盼凝聚最大共識 壯大台灣

總統賴清德預計十日邀請五院院長會商國政，行政院發言人李慧芝表示，盼透過會商增進院際協調與合作，凝聚最大的共識、團結彼此，讓百工百業有更好的發展，一起打拚壯大台灣。（資料照）

2025/02/08 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德預計十日邀請五院院長會商國政，行政院發言人李慧芝表示，盼透過會商增進院際協調與合作，凝聚最大的共識、團結彼此，讓百工百業有更好的發展，一起打拚壯大台灣。不過，對於具體希望院際協商解決的議題尚無具體盤點，希望在賴總統協調下讓院際合作有好的開始。

希望透過會商 增進院際合作

李慧芝說，政院對賴總統召集五院院長會商表示感謝，院長卓榮泰多次強調，「現今國際局勢變化快速，台灣要團結信任才能保持在國際領先地位」。行政院希望透過賴總統和五院院長的會商，可以增進院際合作，凝聚最大的共識、團結彼此，讓百工百業有更好的發展，一起打拚壯大台灣，讓台灣成為世界不可或缺的一員。

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協商解決議題 尚無具體盤點

行政院與立法院的僵局仍待化解，政院日前已對加嚴版「選罷法修正案」提出覆議，此外，中央政府今年度總預算遭大刪，以及影響中央、地方預算分配的「財劃法」，還有提高退休員警所得替代率的「警察人員人事條例」修法等，政院也都在研議救濟手段。

不過，李慧芝指出，對於具體希望院際協商解決的議題尚無具體盤點，就是希望在賴總統主持的五院院長會商，可以增進院際和諧，協調凝聚出最大的共識，讓各項合作可以順利推展。

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