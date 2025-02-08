高嘉瑜再問李彥秀 海外買房巨資來源

前立委高嘉瑜（右）昨再質疑國民黨立委李彥秀（左）在國外買房巨額資金從何而來，李則反批高含沙射影，已委請律師提告。（中央社檔案照）

2025/02/08 05:30

李駁斥「不實資料含沙射影」 對高提告

〔記者甘孟霖、劉宛琳／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜近日緊追國民黨立委李彥秀海外房產爭議，昨再質疑李與其丈夫侯冠群的海外家族信託基金有問題，究竟買房巨額資金從何而來？李彥秀則反批高嘉瑜不斷用不實的資料含沙射影，此搏版面、蹭聲量的政治操作已經到極其惡意的程度，造成無辜第三人的傷害及她的信譽受損，已委請律師向士林地檢署提出告訴，遏止高嘉瑜的投機行為。

高質疑李隱匿資金、搬到國外

高嘉瑜昨質疑，李彥秀怎麼有這筆海外巨資信託？是不是國內要先有數億元的資金隱匿，並且沒做公職財產申報，接著想辦法把巨資搬到國外？目前看來這個隱匿的海外信託，關鍵問題在於沒有申報的不明財產，以及洗出巨額資金。

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高批評，李彥秀的回應，就是蔑視無法跟億萬富翁相比的一般民眾，事實上，李根本沒有公開過信託相關資訊，從來沒有想讓任何人懂，在公職財產申報上，也從未誠實申報這筆動輒上億的買房用海外信託，這不只是不想讓人懂，根本是不想讓人知道有這個海外信託的存在。

李彥秀昨發布新聞稿回應稱，高嘉瑜造謠她持有美國綠卡，將她前往美國求學，借住親戚家、朋友家，四處租屋的「居住地址」，抹黑影射為「買賣房地產紀錄」，財產申報上的「富勒頓房地」都可稱她未申報，完全是非常離譜的惡意爆料。

李彥秀強調，信託問題更凸顯高的惡質手段。高指控她在美國兩間房子，都是用秘密金庫「家庭信託基金」購買，但她爾灣房子是二○一六年六月二日購入，生前信託遺囑則是在二○二一年才設立，根本指鹿為馬，且生前信託遺囑裡面沒分毫資金。信託的兩間房子，早已在她的財產申報當中揭露，高顛倒黑白、惡意抹黑的歪風不可取，因此委請律師向高嘉瑜提出告訴，讓台灣公共討論回歸事實。

高嘉瑜則反嗆，李彥秀是民意代表，本就應該面對檢視，她只是行使公民權利，要求李彥秀回應財產來源不明、匯出海外金流以及申報不實爭議，但李碰上質疑就花錢請律師，拿司法當遮羞布來轉移焦點，一再浪費司法資源，將提告做為轉移焦點的政治操作。

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