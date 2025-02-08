綠委︰張啓楷揭露 吳春城家族「拿疾管署逾25％標案」

（取自張啓楷臉書）。

2025/02/08 05:30

〔記者李文馨、陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代政策與產業發展促進法」遭疑有圖利之嫌，同黨立委張啓楷日前發布圖卡時誤傷友軍，意外揭露吳春城的家族企業拿下疾管署逾廿五％的標案（見圖，取自張啓楷臉書）。對此，民進黨立委陳培瑜表示，這彷彿為吳春城可能藉此謀取私利而提供有力佐證，並強調，吳春城依法必須進行利益迴避，若未利益揭露就表示他「心虛」。

陳培瑜︰爆米花、民意顧問 隸屬戰國策

張啓楷三日在臉書發布以「衛福部預算被刪無法宣導打疫苗？」為題的澄清圖卡，強調疾管署媒體宣傳費增長幅度過高，且招標偏重特定媒體，除三立、民視以外，另列出「民意顧問」、「爆米花」拿走逾廿五％標案。

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陳培瑜說，「爆米花（爆米花數位資訊股份有限公司）」及「民意顧問（民意傳播顧問股份有限公司）」屬於吳春城的「戰國策系統」之下；張啓楷圖卡所揭露的資訊，「彷彿就為吳春城可能藉此謀取私利而提供有力佐證」。

陳培瑜指出，這件事最大的問題是相關單位的董事、監事或理事，都是吳的太太或小孩，而吳春城是立法委員，依據「貪污治罪條例」和「公職人員利益衝突迴避法」，吳必須進行利益迴避，即使是公開採購的標案，他也不該參與。

對於吳可能辯解自己非公司負責人，陳培瑜表示，當吳的妻子進行相關標案時，就必須揭露利益關係，可是他們沒有這麼做，光是查他去年二二○○萬元的標案，「他若沒有對任何一案進行利益揭露的話，就表示他心虛。」

此外，吳春城力推壯促法遭質疑沒有利益迴避，北檢主動簽分他字案偵辦，案由為貪污治罪條例圖利等罪。立法院民進黨團昨強調，吳春城顯然已涉及違反公職人員利益衝突迴避法，民眾黨代理黨主席黃國昌身為法律人，拿著會轉彎的正義質疑別人，無視於民眾黨內涉及違法，呼籲別再躲藏、逃避。

民進黨立委林俊憲也指出，他已擬好廢止壯促法的提案，立法院預計二月底正式開議，他近日會陸續拿給民進黨立委連署，盼一開議就能送到議事處。

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