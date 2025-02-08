北檢調查是否涉貪 吳春城：有信心受檢驗

吳春城（資料照）

2025/02/08 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團指控民眾黨立委吳春城家族及相關企業藉「壯世代」之名賺十一億元，質疑吳以政治權力謀取個人私利，台北地檢署已介入調查有無涉及貪瀆情形。吳春城昨天發出三點聲明，強調願意接受檢驗，並且絕對有信心接受檢驗。

吳春城表示，自他陷入政治風暴以來，沒有選擇回擊民進黨，反而盡量少回應，正是因為不願因個人爭辯而影響壯世代，影響台灣超高齡社會的重要政策。既然檢調已介入調查，他非常歡迎，但求公平公正，不要受政治力介入干預。

請繼續往下閱讀...

吳春城說，他擔任立委前經營企業卅年，所有財產依法納稅，依法申報。民進黨記者會指控他創辦的公司承接政府標案，請問一個民間公司依政府採購法申請標案，到底那裡不法？二○二四年二月一日之前，他只是一介平民，從未也無能力施壓任何單位，也望媒檢鑒察。

吳春城最後重申，壯世代商標是四年前產物，標章專利已聲明放棄。這四年他在努力的就是壯世代公共化，四年前壯世代剛推動，商標註冊是避免名稱被濫用的必要手段，而一旦壯促法上路，就決定放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會。相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄之行政程序。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法