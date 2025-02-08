王婉諭推公民連署 促立院廢壯促法

時代力量黨主席王婉諭（右）昨偕同世代共好協會舉行記者會，請大家一起連署，要求立法院廢止壯促法。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/08 05:30

「終止吳春城綁架政府、綁架國人、圖利自己」

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議延燒，遭質疑以政治權力謀私推動壯促法。時代力量黨主席王婉諭昨與世代共好協會理事長張育萌召開記者會，指智財局仍有九個壯世代商標，要求吳說明是否放棄，並促其親屬企業退出政府標案，另也推動公民連署廢止「壯世代政策與產業發展促進法」。

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遭控有九個壯世代商標 吳︰已著手放棄的程序

吳春城透過聲明表示，壯世代商標是四年前產物，標章專利已聲明放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會，相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄的行政程序。

王婉諭說，吳春城擔任立委後，其關係企業已承接嘉義市政府超過八百萬元的標案，卻不願承諾不再參與地方政府標案。此外，吳家企業近兩年取得政府標案總額已超過二二○○萬元，顯然利用職權謀利，與利益迴避原則相悖。

王婉諭質疑，吳聲稱「放棄壯世代商標」，但根據智慧財產局資料，目前仍有九項「壯世代」商標，其中部分涵蓋市場行銷與公關業務，形同壟斷該概念，顯示其政策推動背後的商業考量。

王婉諭指出，壯促法強行創造「五十五歲壯世代」的新分類，迫使各部會修改計畫、增加行政成本，甚至影響原有政策的執行。她舉例，勞動部為了吳，制定了「五零五零壯世代就業網絡合作補助要點」、「壯世代就業促進獎勵實施要點」等計畫，不只勞動部，壯促法還有「壯新創、壯金融、壯研究、壯醫療、壯教育、壯數位、壯文化、壯觀光、壯農業、壯創生」，未來恐怕還有無數這種換殼上市的「壯世代」計畫，被迫源源不絕地長出來。

王婉諭稍晚在臉書貼文表示，為了停止「壯世代」的荒謬修法繼續綁架全台灣，請大家一起連署，要求立法院開議後即刻廢止壯促法，要用最快的速度終止吳春城繼續用壯世代綁架政府、綁架國人、圖利自己的亂象。

張育萌則指出，吳以五十五歲做為「壯世代」標準，是引用勞保條例中「特別危險或體力特別堅強職業可提前退休」的條款做為立法依據，完全不符邏輯；甚至將偏鄉數位落差預算九．二億元挪用至壯世代政策，顯示政策荒謬。他呼籲國會應重視對青年的承諾，正視世代正義，在新會期將「青年基本法」列為優先法案。

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