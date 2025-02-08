中共施壓南非迫我遷處 美英「主席級」國會議員聲援台灣

中共施壓南非迫遷我駐處，美國眾議院外委會亞太小組主席金映玉（右）、英國國會兩院人權委員會主席艾爾頓勳爵（左）發表聲明挺台，反對中共脅迫。 （法新社檔案照、臉書）

2025/02/08 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕南非政府一月再度致函台灣駐南非代表處，限期要求我駐處在三月底前遷出首都普利托里亞，中共於背後施壓痕跡明顯。對此，美國昨有多位「主席級」國會議員，包括眾議院外委會亞太小組主席金映玉、國土安全委員會主席葛林及外委會非洲小組主席史密斯等人，接力發表聲明挺台，反對中共脅迫。

金映玉：與台灣站在一起 對抗中共恐嚇

針對中共施壓南非迫遷我駐處，金映玉在Ｘ社群表示，南非政府必須停止屈從於中國共產黨的傀儡操控。「我與台灣站在一起」，對抗中共的恐嚇與脅迫；葛林則轉發參議院非洲小組主席克魯茲推文說，「南非屈服於中共壓力的決定是錯誤的」。

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史密斯暨美國國會及行政部門中國委員會（CECC）則發表共同聲明指出，南非迫遷台灣（中華民國）實質大使館的舉動，顯然是受中共施壓，恐已違反與民主台灣間協議，更已向美國及民主世界傳遞了極為負面的訊息，南非政府應停止充當中共的代理人，並恢復與台灣的原有關係。

據了解，除美國參、眾兩院外委會非洲小組主席皆已發聲挺台外，法國、英國國會議員也就此事公開展現對台支持，如英國國會下議院國際發展委員會主席錢皮恩也轉發南非「民主聯盟」（DA）外交事務發言人鮑威爾推文，感謝其曝光中國霸凌台灣的行徑。

英國國會兩院人權委員會主席、上議員艾爾頓勳爵也標註錢皮恩並轉發我國外交部新聞稿連結、鮑威爾推文，關切中共長臂干預，施壓南非及其立法機關對台政策。

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