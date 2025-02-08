美眾議員挺美台恢復外交關係》學者：呼應川普 跳脫框架作風

美國廿四位共和黨籍眾議員提案呼籲總統川普揚棄過時的「一中政策」，支持台美外交關係正常化。對此，國際法學者宋承恩分析，此舉具高度正面意義，完全釐清過去模糊的爭議空間，有助於台美關係的進一步發展。（路透檔案照）

2025/02/08 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國廿四位共和黨籍眾議員提案呼籲總統川普揚棄過時的「一中政策」，支持台美外交關係正常化。對此，國際法學者宋承恩分析，此舉具高度正面意義，完全釐清過去模糊的爭議空間，有助於台美關係的進一步發展；他強調，拋出此議題符合川普跳脫框架、攪亂現有秩序的作風，同時可增進川普對台灣的正確認知。

外交部：感謝美國國會堅定支持

外交部指出，我方感謝美國國會長期以來展現對強化台美關係的堅定支持。外交部將持續關注美國國會新一屆會期的相關進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美全球夥伴關係。

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宋承恩說，過去美國政府在台美關係上的策略多以「打擦邊球」為主，即強調美國「一中政策」不變，但各國可依自身利益決定與台灣的交往方式。然而，此次共和黨議員的提案明確挑戰傳統政策框架，直指「一中政策」應被淘汰，不但消除了以往爭議的模糊空間，更有助於擴大美國內部對台美建交的想像與討論空間。

宋承恩：增進川普對台正確認知

宋認為，這份提案不僅強化台美關係，亦可視為共和黨內部向川普釋放的政策訊號。由於川普過去對台灣的發言不乏模糊與反覆，例如曾將台灣比作「筆尖」或曾一度對「一中政策」態度搖擺，因此該提案不僅符合川普跳脫框架作風，也可能促進川普對台灣的正確認知，使其在未來的台美關係上有更明確的政策方向。

此外，宋承恩指出，針對「疑美論」及「美中第四公報」等傳聞再起，這項挺台提案提供了另一套可能的劇本，即共和黨國會議員透過拋出台美建交議題，為川普增加與北京交涉的談判籌碼。他斷言，川普抗中絕對是「剛剛開始」，往後若川普真的決定打出「台美建交牌」以制衡中國，可能令台灣捲入成為美中競爭的焦點之一，台灣人民及政府後續如何回應，將是未來觀察的重點。

民進黨立委王定宇表示，這是川普最後一任總統任期，其跳脫傳統建制框架、劍指中國且充分展現意志的施政，無人能夠想像。同黨立委陳冠廷也說，此決議顯示美國國會對台灣支持力道持續加強，也替台灣創造了外交資產，提醒中國如有踰矩行為，美方可以快速提升台美外交關係及層級。

民眾黨立委林憶君則認為，決議文對美國行政部門不具強制力，台灣無需有過高期待，但該提案對台灣國際地位仍有一定政治價值。

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