國台辦反對藉小兩會阻赴台旅遊》陸委會：中方迴避小兩會協商 不負責任

中國國台辦昨表示，「小兩會溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件」，反對假借小兩會溝通之名、行阻撓中國居民赴台旅遊之實；對此，陸委會重批，中方刻意迴避小兩會協商，是不負責任的託辭。 （資料照）

2025/02/08 05:30

〔記者鍾麗華、黃子暘／綜合報導〕針對中國福建與上海踩線團申請來台，陸委會表示先循觀光小兩會討論後再進行。中國國台辦昨表示，「小兩會溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件」，反對假借小兩會溝通之名、行阻撓中國居民赴台旅遊之實；對此，陸委會重批，中方刻意迴避小兩會協商，是不負責任的託辭。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，去年中國居民赴馬祖、金門旅遊先後恢復，未經小兩會（台旅會、海旅會）溝通。但為進一步恢復中國居民赴台旅遊，去年十一月，國台辦同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程。春節前，福建、上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。

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朱鳳蓮說，「我們不反對兩岸旅遊恢復後，小兩會就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借小兩會溝通之名行阻撓中國居民赴台旅遊之實」。

朱鳳蓮還稱，二○二○年初新冠疫情發生後，「民進黨當局」單方面全面禁止中國居民赴台旅遊，並禁止旅行社經營台灣居民到中國團隊遊業務，就未透過小兩會與中國方面溝通。兩岸旅遊問題的癥結和障礙在「民進黨當局」干擾阻撓，小兩會溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。

對此，陸委會表示，中客來台觀光係依據兩岸所簽訂協議執行，因已暫停多年，且兩岸情勢大幅轉變，雙方自應依協議由小兩會進行溝通協商，才能銜接雙方政策，並做出適當安排。中方以小三通及疫情等例外狀況為例，刻意迴避小兩會協商，是不負責任的託辭。

陸委會強調，小兩會協商涉及公權力事務，並非透過業者所能進行，我方已正式向對岸表達協商的意願及必要性，呼籲對岸盡速回應我方，而非透過媒體放話卸責，並藉操作中客來台議題對我方進行統戰分化。

上海賞燈團第二團被駁回

陸委會：行程涉觀光踩線

此外，台北市府邀上海賞燈團參加台北燈節，年前第一團上海台辦主任金梅帶隊的十三人團，陸委會未放行，第二團原申請十一日抵台，由上海市文旅局副局長金雷率隊七人，也被退件。對此，陸委會昨解釋，此團來台行程，部分涉及旅遊觀光踩線，宜由觀光「小兩會」溝通後，再行申請來台。

台北市長蔣萬安則表示，遺憾今年打破行之多年慣例，兩岸關係越緊張，越需要溝通交流。

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