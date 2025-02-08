中國疑成立假智庫亂台 羅文嘉：護台4機關預算遭史上最大凍刪

海基會秘書長羅文嘉昨感嘆，保衛國家安全、保衛台灣民主的四個單位，其預算皆遭到有史以來最大的刪減和凍結。（資料照）

2025/02/08 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕媒體報導，監控共軍機艦動態的「TaiwanADIZ」粉專，過去護台立場鮮明，但負責人許耿睿日前獲聘廉政會國安戰略智庫諮詢委員，該會主席何俊元曾表達支持兩岸統一，不排除是中國成立的假智庫，透過民間團體交流影響台灣國家安全。對此，海基會秘書長羅文嘉昨感嘆，保衛國家安全、保衛台灣民主的四個單位（國防部、外交部、陸委會及海基會），其預算皆遭到有史以來最大的刪減和凍結。

海基會兩岸業務費 面臨全數被刪

羅文嘉在例行記者會表示，對岸對於我國家安全及民主防衛的威脅有兩種形態，第一種形態是看得見的，例如在國境邊緣的軍機、軍艦騷擾；第二種形態是看不見的威脅，包含滲透、認知作戰、統戰活動等，這些每天都在台灣國境內上演。很多資料顯示，看不見的威脅數量不少於看得見的軍事騷擾，國人也較不容易體會，因此破壞力和殺傷力會更大。海基會與陸委會站在處理兩岸事務的第一線，都會努力做好守衛台灣民主的工作。

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羅文嘉也提及，今年度中央政府總預算遭立院大幅刪減，包含國防部、外交部、陸委會及海基會，這四個單位都是面對這兩種威脅的第一線，要保衛國家安全、保衛台灣民主，然而其預算皆遭到有史以來最大的刪減和凍結。

羅文嘉指出，以海基會而言，陸委會補助海基會的預算有兩個提案三讀通過，分別是國民黨提案刪除七千萬元，與民眾黨提案刪除二千八百多萬元。由於審查報告尚未送出立法院，目前還無法確定是要加總併計還是「大包小」，如果是加總的話，陸委會補助海基會預算被刪減將近一億元。

羅文嘉強調，海基會今年度編列處理兩岸相關事務的業務費用僅有九千多萬元，也就是這部分費用有可能面臨全數被刪除。他希望立法院如果還有機會重新考慮或審議時，可以用理性、務實、站在國家利益的立場來重新檢視這四個單位的預算。

羅文嘉說，海基會也會盡力說明預算使用情況，讓立委、政黨及民眾都能理解，有關國家安全、民主防衛或人民福祉的業務應該要繼續推動，不要因為一時的政黨紛爭或對岸干擾影響，做出危害國家長遠利益的錯誤決策。如果在野黨還是執意要刪除這些不該刪的部分，那站在民主政治、責任政治上，「造成這個結果的責任就應該分清楚」。

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