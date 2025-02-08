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    首頁　>　政治

    朝野關係緊張 僵局難解 賴總統週一邀五院院長會商

    總統賴清德將於10召集五院院長會商國政，這是賴總統首度發動院際會商。（總統府提供）

    總統賴清德將於10召集五院院長會商國政，這是賴總統首度發動院際會商。（總統府提供）

    2025/02/08 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕朝野緊張關係升溫，總統賴清德將於十日召集五院院長會商國政。總統府指出，總統盼以人民福祉為優先，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，讓國政順利推動，國家持續前進。黨政人士說明，這是賴總統首度發動院際會商，即憲法賦予所謂「院際調解權」。

    首度發動院際會商 推動國政

    政壇僵局難解，今年度總預算案仍未送出立法院，行政院陸續就國會擴權法案、憲法訴訟法及選罷法提出覆議，朝野、院際紛爭延燒成釋憲大戰和立委罷免潮。

    總統府發言人郭雅慧昨表示，為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴總統預定十日下午三時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

    社會團結安定 化解朝野對立

    郭雅慧強調，總統深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立的殷切期盼，農曆年節期間，責成總統府秘書長潘孟安聯繫安排。

    憲法第四十四條明定，總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決。前總統陳水扁於二○○○年針對核四停建案、前總統馬英九於二○一四年針對反服貿學運，都曾試圖召集院際會商，但皆因時任立法院長王金平認為有不妥之處，婉拒出席而告吹。

    據了解，潘孟安近期頻與韓國瑜方面溝通，最後拍板於下週一舉行。總統府昨以總統用箋發文致五院院長，預計出席者包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲及司法院代理院長謝銘洋，監察院長陳菊因病請假由副院長李鴻鈞代表。

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