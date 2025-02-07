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    首頁　>　政治

    罷洪孟楷團體 控宮廟鎖門阻連署

    罷免洪孟楷團體表示，2月5日晚間於淡水竹圍橋頭福德宮展開連署活動時，遭遇不當阻撓，並指民生里長陳李明緣派人上鎖鐵門，一度試圖阻止活動進行。（罷團提供）

    罷免洪孟楷團體表示，2月5日晚間於淡水竹圍橋頭福德宮展開連署活動時，遭遇不當阻撓，並指民生里長陳李明緣派人上鎖鐵門，一度試圖阻止活動進行。（罷團提供）

    2025/02/07 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕推動罷免新北市國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」，昨天指控說，二月五日在淡水區竹圍橋頭福德宮進行連署時遭遇不當阻撓，民生里里長陳李明緣竟派人將鐵門上鎖，還有便衣員警到場對志工拍照。對此，陳李明緣喊冤，否認阻擾罷免連署；淡水警分局解釋說，到場維持秩序，拍照是記錄活動辦理情形，絕非查水表。

    被點名里長：我沒去阻撓

    罷團指出，陳李明緣當天找人將福德宮的鐵門上鎖，想阻撓罷免活動進行，罷團志工與廟方人員溝通後，才從後門進入繼續原定的活動，有便衣警員到場對志工拍照，感覺被監視，這已經不是第一次被威脅、打壓，相信也不會是最後一次。

    陳李明緣對此喊冤說，罷免是公民的自由，絕對沒有阻撓連署，宮廟是開放空間，她沒有找人鎖門，如果有心阻撓，就會直接表明不能在此舉辦連署，但她並未這樣做。

    陳李明緣表示，福德宮的運作方式由爐主、副爐主輪值，里長扮演協助的角色，她詢問當天關門的廟方人員，對方說因為有事外出才關門，她絕無授意。

    淡水警分局說，不論政治立場為何，警方都會派員到場維護民眾安全，當天未穿警察制服是擔心民眾看到警察在場，可能會有不當聯想，拍照是為了記錄活動辦理情形，絕非所謂的查水表。

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