跟蹤惹議》信義分局稱依集遊法第24條執法 吳靜怡：若合法 為何分局長被處分

政治評論員吳靜怡指控參加罷免國民黨立委徐巧芯團體活動遭警方跟蹤惹議持續延燒，北市警局信義分局長李憲蒼已自請處分。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/07 05:30

〔記者邱俊福、林哲遠／台北報導〕政治評論員吳靜怡指控參加罷免國民黨立委徐巧芯團體活動遭警方跟蹤惹議持續延燒，現場執行勤務的北市警局信義分局強調，是為避免意見不同團體發生衝突，依據「集會遊行法」第廿四條與「警察職權行使法」第二條，規劃員警隨行保護，確保安全，但因指令未臻明確，也未妥適說明造成民眾誤解，確有疏失之處，分局長李憲蒼已自請處分。

吳靜怡昨於臉書發文說，台北市長蔣萬安連續兩天的回應都是「依法處理」，如果合法，幹嘛信義分局長要被處分？你的合法，讓人民害怕。她批蔣做出最差的示範，讓信義分局長扛下了一切，完全沒關切市民，甚至比鴨子的嘴還硬。

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信義分局表示，因罷免立委徐巧芯團體向分局申准於本月一日上午九時至十二時、在松山慈惠堂山下的福德路二五一巷舉辦活動，適逢徐巧芯及其支持者也預計於十二時前往慈惠堂參拜，有大批徐巧芯支持者到場聲援。

為避免意見不同團體發生衝突，因此依據「集會遊行法」第廿四條，集會、遊行時，警察人員得到場維持秩序；以及「警察職權行使法」第二條，警察為達成其法定任務，於執行職務時，依法採取其他必要之公權力之具體措施的相關規定，規劃員警隨行保護，並以隨行至民眾搭上大眾捷運或開車離開轄區為止。

信義分局表示，隨行吳靜怡的員警，因吳持續在信義區繞行，員警也未收到收勤指示，因此持續執行六十七分鐘，以致衍生誤會。

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