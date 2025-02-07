路易莎埔里酒廠門市拒收罷馬文君連署 台酒稱沒受壓力

埔里酒廠工會幹部與罷馬公民團體爭論時，說出「馬文君問起如何答覆」的話。（All罷馬志工團提供）

2025/02/07 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷馬公民團體三日在路易莎咖啡埔里酒廠門市外，遭埔里酒廠幹部阻止設攤連署，酒廠工會理事長還說出「馬文君問起如何答覆」，罷馬團體表示在該處連署已兩週，店家並無異議，應是「房東」埔里酒廠有壓力。台酒公司則回應總公司和埔里酒廠沒有受到壓力。

酒廠工會理事長曾說：馬文君問起如何答覆

「驅馬除害」罷免立委馬文君公民團體，三日下午有志工持續在路易莎咖啡埔里酒廠門市外受理民眾繳交或填寫連署書，當天埔里酒廠代廠長林全發和工會理事長張肇國等人到場，表達不能在該處連署罷免，公民團體強調這是公民活動，且未影響店家，也有消費，但據理力爭未果，隔天路易莎咖啡埔里酒廠門市即貼出公告，禁止有政黨活動。

請繼續往下閱讀...

「ALL罷馬志工團」前夜在臉書發布聲明，說明整起事件來龍去脈，強調他們在此處設攤兩週，團隊很感謝店家，本週店家貼出公告，應該是房東埔里酒廠要求。

台酒公司發言人廖志堅表示，台酒是國營事業，是廣義公務機關，應保持中立，禁止選舉與罷免行動進入，路易莎咖啡埔里門市在酒廠營業範圍，也應保持中立。

針對埔里酒廠工會理事長說出「馬文君問起如何答覆」一事，廖志堅說，總公司沒有受到立委馬文君的壓力，埔里酒廠應該也沒有。

馬文君本人未對埔里酒廠幹部的發言予以回應，但在臉書強調，尊重挺罷免的朋友，但政治活動不應干擾別人的日常，她會盡其所能，以合法合規方式反罷免。

據了解，埔里鎮布望小館已主動站出來，成為罷馬團體在埔里的第一個固定連署點，志工團將在本週六下午於該處設攤供民眾連署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法