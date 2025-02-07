桃園全罷團隊 籲張善政行政中立、當家不鬧事

罷免國民黨籍立委牛煦庭連署活動，日前在多加教會舉辦。（記者周敏鴻攝）

2025/02/07 05:30

指張曾說「全力協助反制罷免行動」 新聞處：市府一切依法行政

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊前晚發表聲明，針對市長張善政出席市府新春團拜後受訪時說「市政府會全力協助反制罷免行動」、「千萬不能罷免，罷免後找不到更好的」等，他們表達不滿，批評市府破壞憲法賦予人民的罷免權；市府新聞處長羅楚東昨回應，市政運作本來就是秉持行政中立，一切依法行政。

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指想藉公權力 保住6席藍委

「光復桃園，六區全罷」發起人之一、牧師陳曉煒說，張善政的說法可見市府意圖利用公權力影響民眾依法行使罷免權，藍委牛煦庭在直播節目中表示「市府在做作戰準備」、「這六個一個都不會少」，都是離譜至極的言論，透露市府想藉由公權力手段來保住國民黨明顯不適任的桃市六席立委。

聯合罷免團隊堅決反對桃市府三項作為，包括市府利用公權力干預人民行動，破壞憲法賦予的罷免權；以各項行政、媒體宣傳與資源調配，支持特定黨團立委，企圖藉由「全力協助」阻礙民眾對不稱職公職人員進行罷免；無視人民聲浪，將罷免問題仇恨化、工具化，進一步內耗，損害台灣民主發展。

盼尊重人民參與罷免的權利

聲明中呼籲張善政秉持行政中立、「當家不鬧事」原則，尊重人民參與罷免的基本權利，也提醒六位藍委，若無法用心傾聽民意，虛心檢討所作所為，反而「作戰準備」對待曾經的支持者，被罷免將是再正常不過的事情。

至於桃市六位藍委今晚將在蘆竹區某餐廳舉辦「歡樂春酒‧桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、張善政都預定出席，坊間解讀為國民黨感受到民團罷免活動的壓力，才會舉辦前所未見、想要互相加油打氣的這一場活動。

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