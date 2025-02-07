5檢察官與吳乃仁餐敘 北檢移送檢評會

吳乃仁（資料照）

2025/02/07 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕去年十二月，台北地檢署檢察官徐名駒與民間友人陳啟莊約在北市高檔餐廳「Ad Astra」聚餐，陳另約前台糖公司董事長吳乃仁，徐則邀其他四名檢察官同事參加，最後餐費五萬八千多元全由陳啟莊買單；台北地檢署昨認為，徐名駒應知情吳乃仁將參與，卻任由友人安排並買單，損及檢察官公正、廉潔形象，其他四名檢察官雖不知情，但未離開亦未確認由誰付款，有失謹慎，決定將五人移送檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

檢方調查，柏君人力資源管理顧問公司負責人陳啟莊去年十二月初，邀約徐名駒於廿六日聚餐，表明要做東，隨後也約吳乃仁參與，徐則以同事聚餐名義邀其他檢察官。陳、徐原本敲定在一家台菜餐廳聚餐，後因陳得知朋友取消「Ad Astra」包廂訂位要賠五萬元違約金，遂承接該包廂。

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廿六日聚餐從晚間六時卅分開始，席間陳接電話短暫離開，約六時四十三分帶著吳乃仁及一名女性友人進入包廂用餐，餐敘進行到晚間九時卅九分結束，餐費五萬八千多元由陳啟莊刷卡支付。

北檢︰徐名駒主約 損及檢方形象

北檢調查，吳、陳兩人當時並無涉及刑案，且徐等人也沒辦過兩人所涉刑案，餐敘談話內容亦未涉及個案請託或關說，但吳乃仁因台糖售地背信案經法院判決有罪確定，且須賠償台糖一億一七九六萬餘元，屬形象具爭議的政治人物。

檢方認為，徐名駒事前對陳啟莊邀吳乃仁一事應知情，竟容任他安排高價餐廳與吳乃仁餐敘，並由陳啟莊支付超乎一般正常社交禮俗標準的高價飲宴費用，形成檢察官與吳乃仁進行奢華飲宴並接受招待觀感，他主約這次於身分、職務顯不宜的飲宴活動，損及檢察官公正、廉潔形象。

至於其他檢察官涂永欽、陳鴻濤、李建論及主任檢察官林錦鴻雖不知吳乃仁會赴宴，但對社交對象未詳查即貿然赴宴，見吳乃仁現身也未離開，事後亦未確認由誰付款，言行有失謹慎，雖是基於同事情誼及信任而參加，情節較徐輕，仍有影響檢察官形象。

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