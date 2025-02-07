立院朝野協商 傾向25日開議

立法院昨朝野協商，立法院長韓國瑜（右）與民進黨立院總召柯建銘等人出席。（記者王藝菘攝）

2025/02/07 05:30

選罷法覆議案 估11日處理

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商第十一屆第三會期開議日，及行政院所提選罷法覆議案處理期程，各黨團原則上同意二月十一日處理覆議案，不邀請行政院長列席說明；二月廿五日開議，邀請行政院長率同部會首長進行施政報告並備質詢。但因民進黨團未簽字，韓裁示交由全院委員談話會進行處理。

綠營未簽字 韓裁示談話會處理

昨協商時，民進黨團總召柯建銘表示，針對未來院會要處理覆議案，「我們是民主配合黨，國民黨怎麼講就怎麼做，只要合理安排都可以。」但，未來行政院若針對「一一四年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法修正案」提出覆議，拜託一定要讓行政院長來立院備詢。

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國民黨團總召傅崐萁建議，二月十一日處理覆議案，二月廿五日開議進行行政院長施政總報告及備詢。至於立院整理好總預算案及財劃法修正案送出後，未來行政院若提覆議，對於邀請卓榮泰列席說明，「我們敬表尊重」，屆時是否用加開院會的方式處理。

民眾黨團總召黃國昌說，對覆議案和開議日，「我們準備好了，全力配合，看大家怎麼訂，我們沒意見。」

其間，柯建銘質疑立院為何至今仍未送出已於今年一月廿一日三讀的總預算案，及去年十二月廿日即三讀通過的財劃法修正案。他批評，國民黨進退失據，當時國民黨暴力表決通過財劃法，甚至把民進黨立委沈伯洋、邱志偉等人拉下主席台，有如殺人現行犯，但表決通過是憲政行為，竟然召委說不能送。

柯建銘說，請立院秘書長周萬來先回答，哪個規定召委可以超越憲政行為，這是立院全體委員表決過的，請先針對財劃法與總預算案兩者的關係，及為何可以召委說不送就不送這兩點釋疑。韓國瑜則稱「所有責任都我，跟他們無關。」韓多次請柯先確認開議日及覆議案處理時程，但柯堅持必須先釐清他的問題，最終韓不待柯發表完意見，即裁示開議日及覆議案處理時程，留待談話會處理，並宣布散會。

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