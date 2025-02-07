政院批立院 仍送不出總預算案

立法院尚未把今年度三讀的總預算送行政院，行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，歷年來，行政院與立法院的共識，就是所謂「大包小」的方式來處理總預算，但今年立法院改變做法，直接把個別提案刪減數直接加總，且立法院也未邀主計總處確認後續的總預算數據。（記者鍾麗華攝）

2025/02/07 05:30

立院議事處︰整理好草稿 8委員會正在看

〔記者鍾麗華、謝君臨／台北報導〕立法院尚未將今年度三讀的總預算案送行政院，行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，歷來行政院與立法院的共識，就是以所謂「大包小」的方式來處理總預算，但今年立法院改變做法，把個別提案刪減數直接加總，且立法院也未邀主計總處確認後續的總預算數額。

政院︰立院未邀主計總處核對

立法院議事處長高百祥昨在立法院長韓國瑜召集的朝野協商會上解釋，總預算案因為是在上會期最後一天院會通過，也表決很多次，循例議事處整理好草稿，讓八個常設委員會看過提案文字有無不一致之處；這會期才剛開始上班，整理需要時間，目前已整理好草稿，八個委員會正在看。財政委員會主秘也和其他委員會溝通，讓總預算案未來送出不要有誤差情形。

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李慧芝指出，總預算在三讀過程，有時重複表決，有時表決後還撤案，相關刪除與凍結的原則都沒有說明清楚，立法院當時宣讀只有一頁的內容，內容也沒有說清楚各個刪除項目與數額，因此刪除數字與計算方式仍有爭議。

李慧芝說，為避免重複刪除，以及個別項目刪除超過總預算額，歷年來行政院與立法院共識就是以「大包小」方式計算，但今年立法院改變做法，打算把個別提案刪減數直接加總計算，這樣恐會造成重複刪減，或刪減數會超過預算數，「這個部分行政院與立法院沒有達成共識」。

過去中央政府總預算在三讀後，立法院找行政院主計總處、各部會，對於三讀的數額進行「三方」核對與勾稽，不過，李慧芝表示，這次立法院也沒有邀主計總處計算核對，並不是行政院杯葛。她強調，行政院目前沒有相關數字詳細說明，一切還是要等總預算送到行政院，才可以有進一步確切內容。

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