民進黨團︰吳春城以權謀私涉圖利 黃國昌雙標縱容

民進黨團昨舉行記者會，質疑民眾黨縱容吳春城藉立委職務之便謀取私利，比雙標更雙標。（記者劉信德攝）

2025/02/07 05:30

〔記者陳政宇、林哲遠／台北報導〕立法院民進黨團昨披露，民眾黨立委吳春城藉「壯世代」賺四代，家族企業海撈政府標案總額高達十一億元，以立委政治權力謀取個人私利，恐涉犯「圖利罪」等，民眾黨代理黨主席黃國昌卻持續「雙標」縱容違法行為。吳則表示，從未以立委身分參與任何標案。

民進黨團幹事長吳思瑤昨召開記者會指出，吳春城的事業版圖包山包海、肥水不落外人田，且精準投資壯世代，一家三代包括其夫人、兄弟、兒女及岳父母都占據重要職位，形成綿密複雜的政商關係，這正是前民眾黨主席柯文哲口中一直批判別人的事。

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吳思瑤說，吳春城相關事業一直是政府標案的常勝軍，從中央到地方海撈超過十一億元，擁有更大的政治權力後，毫不避諱要求部會推動「壯世代」，更提前申請商標做為獨門事業，民眾黨及黃國昌卻縱容吳藉立委職務謀取私利，比雙標更雙標。

民進黨團副書記長郭昱晴批評，吳春城以壯世代促進法綁架十五個政府部會，要求投入一二○○億元預算，在立法院質詢凡事都要扯上壯世代，否則就揚言凍結或刪除預算，吃相非常難看。

郭國文︰黃國昌應將吳送紀律委員會

立委郭國文則說，吳春城明顯有違法事實，恐違反利益迴避法，假借職務權力、機會或方法圖利，也涉犯「立法委員行為法」，黃國昌應親自將吳送到紀律委員會。

面對外界相關質疑，吳春城日前向媒體表示，壯世代協會是公益單位，從二○二○年推動以來，已有許多民間企業使用壯世代名稱，他與相關協會從未收取授權費，且專利權方已決定拋棄「標章所有權」。

民眾黨︰政院、綠委支持壯世代法案

民眾黨發言人吳怡萱則回應，民進黨一直對壯世代貼上負面標籤，除行政院大力支持相關法案，綠委過去也拿著手板支持，現在卻為政治攻擊而污名化，實在是精神錯亂。

針對吳春城等說法，民進黨團書記長陳培瑜反批，吳雖聲明壯世代協會不會參與中央政府標案，但未提到其他十間公司、以及是否仍持續競標地方政府案件；吳還稱嘉義市府標案是三年前的事、否認以立委身分介入標案，但其擔任立委一年內，旗下公司與協會就拿了超過二二○○萬元政府標案，包括壯世代協會得標嘉義市政府八百萬元，恐違反「公職人員利益衝突迴避法」等法規。

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