藍營督軍罷免 陳俊宇：宜蘭人不會被煽動

2025/02/07 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕「滿城封宇」罷免陣線聯盟，發起罷免民進黨宜蘭立委陳俊宇；昨天在宜蘭市舉辦首場連署活動，對外雖稱「自發性」組成；不過，現場有國民黨工督軍，黨籍議員服務處也配合收取名冊，外界臆測就是藍營發起。陳俊宇回應，尊重公民自主權利，也相信宜蘭人會做出最好選擇。

「滿城封宇」聯盟自一月初醞釀「罷陳行動」，理由是不滿陳俊宇當選以來，除問政表現不佳，更不支持財劃法修正；外傳也要藉由罷免，替因貪污被判刑停職的縣長林姿妙討公道；第一階段罷免提議人連署只要三六五三人就達標。

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罷免陳俊宇陣線聯盟發言人李惠玲表示，罷免陳俊宇跟林姿妙案無關，司法不公由司法判斷，最主要是要罷免不支持宜蘭人的立委。

陳俊宇回應，自己與團隊的努力是有目共睹、禁得起檢驗，也重申並非不支持國民黨版本的財劃法，而是修法過程倉促，可能影響宜蘭向中央爭取的各項競爭型補助。

民進黨宜蘭縣議會黨團副總召謝燦輝說，陳俊宇在立院表現認真，出席率百分百，是要罷免什麼？國民黨根本就是轉移焦點，為林姿妙官司進行報復性的反罷免行動，相信宜蘭人不會被輕易煽動。

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