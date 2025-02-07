雙和罷免藍委團隊 攜手「珍礙金門」奮戰

雙和罷免團隊日前設置連署站，有志工協助民眾填寫資料。（記者賴筱桐攝）

2025/02/07 05:30

號召下架張智倫、林德福、陳玉珍

〔記者董冠怡、黃子暘、陳奕劭／新北報導〕推動罷免國民黨籍中和區立法委員張智倫、永和區立委林德福的雙和團隊昨天表示，雙和地區約有六萬人來自金門，將攜手罷免金門藍委陳玉珍的「珍礙金門」共同奮戰，二月九日邀請反共網紅八炯、曾為「統戰樣板」網紅的饒舌歌手陳柏源合體，號召民眾一起下架親中的藍委。

雙和罷免團隊發言人卡必罷啦（化名）表示，九日下午一點至二點半在安平派出所（中和區中安街一七五號）旁舉辦罷免活動，邀請八炯、閩南狼發表反共宣言，希望讓深藍選區的中、永和民眾，重拾過去反共護國的榮耀；此外，「珍礙金門」罷免藍委陳玉珍，九日也在中和四號公園與雙和團隊聯袂設立連署站，協助在台灣本島的金門人簽署罷免提議書與連署書。

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另外，「板橋小蜜蜂行動隊」發起罷免新北第六選區（板橋西區）的民進黨籍立委張宏陸，罷免發起人吳禹辰昨天將第一階段的二千五百份提議書送到中央選委會。

對此，張宏陸質疑說，罷免收件的擺攤不到三次且現場冷清，第一階段能夠達標「用膝蓋想也知道是抄來或動員來的」；他批評說，國民黨的黨務系統公然推動罷免綠委，吳禹辰去年四月才接任國民黨新北市青年工作總會長，今年春節還用總會長名義發賀圖，如今卻辯稱二、三年沒繳黨費、已卸任，簡直把人民當傻子。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈也說，藍、白聯手在國會濫權已引起各世代的憤怒，國民黨不思檢討，反以政黨組織公然介入，藍營「惡罷」的擺攤效果不如預期，參與連署也寥寥無幾，與真正由公民團體發起的罷免藍委大排長龍截然不同，藍營的連署名冊令人質疑。

民進黨立委吳琪銘也被發動罷免，吳琪銘回應說，他多年來爭取地方建設及為民服務的成績有目共睹，不希望惡意的政治操作讓土城、三峽的建設推動停擺。

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