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    首頁　>　政治

    《台中》罷免藍委持續擺攤 志工啟動「空戰」

    台中第六選區罷免連署攤位仍繼續設點，避免連署民眾熱情減弱。 （記者廖耀東攝）

    台中第六選區罷免連署攤位仍繼續設點，避免連署民眾熱情減弱。 （記者廖耀東攝）

    2025/02/07 05:30

    〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、黃旭磊、張軒哲／台中報導〕發動罷免國民黨立委的台中市四個公民團體，已在本月三日將第一階段提議名冊送交中選會，但是為維持熱度，公民團體強調會持續擺攤，並且安排志工上政論節目打空戰。

    另外，民進黨立委蔡其昌昨天在臉書指出，藍營發動罷免他的聲明，其中一項理由指他「創立台灣尚勇春聯全台發送」，令他相當不解；罷蔡領銜人高富源說，是因為選民認為蔡其昌的副業棒球比當立委的主業好太多，並非因台灣尚勇春聯才想罷免蔡其昌。

    「敲羅行動」的陳姓志工表示，還是持續會設攤，並增加友善店家加入，一旦審核通過及連署格式確定，就會一通通打電話請民眾來連署，而且公民團體會開始「打空戰」，安排志工上政論節目。

    「青鳥醫師」 路易莎戶外座位填文件

    位在中區的芳泉青草行連署站，昨天有街友跑來連署，還有一位老榮民批國民黨當年反共現今卻舔共，因而來連署。

    「斷健行動」罷免團體表示，目前緊鑼密鼓展開第二階段連署，民眾簽署踴躍，民團也徵求收件友善店家，希望全面罷免不適任藍委。

    此外，連鎖咖啡店路易莎南投埔里酒廠內門市貼「謝絕所有黨派的政治活動」，此舉引發青鳥抵制，有「青鳥醫師」稱號的醫師杜承哲，昨天在「住家附近」路易莎咖啡戶外座位填寫罷免文件，他說，有「阿君」來算帳怎麼辦？要尊重店家可能受到房東或地方勢力施壓問題。

    發動罷免國民黨立委的台中市四個公民團體，已在本月三日將第一階段提議名冊送交中選會，但是為維持熱度，公民團體強調會持續擺攤。（記者廖耀東攝）

    發動罷免國民黨立委的台中市四個公民團體，已在本月三日將第一階段提議名冊送交中選會，但是為維持熱度，公民團體強調會持續擺攤。（記者廖耀東攝）

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