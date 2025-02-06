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    首頁　>　政治

    新北大罷免藍VS精準罷免綠 最快7月投票

    2025/02/06 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市有十二席立委，國民黨、民進黨各佔六席，公民團體推動大罷免藍委，包括洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、羅明才共六席全部入列，但反罷免方僅針對其中一、二名綠委推動「精準罷免」，地方人士預估，最後藍、綠應該有六至七名立委進入第三階段罷免，依時程最快在今年七、八月投票。

    藍、綠應有6至7人 進入第三階段罷免

    國民黨籍新北市副議長陳鴻源認為，綠營人士推動大罷免缺乏正當理由，例如永和區立委林德福，問政與服務績效深受在地肯定，一般民眾無感，因為大家比較關心民生議題，如今柴米油鹽都在漲價，想辦法多賺點錢比較重要，大罷免最後必然徒勞無功。

    罷團表示，蒐集第一階段罷免提議書連署時很快就達成目標，甚至超出預期數量，振奮人心，團隊與志工將持續站在第一線，實踐和守護民主，朝罷免不適任立委的目標邁進。

    熟悉選務人士指出，目前第一階段提議書只需要該選區選舉人數的一％，所以跨越門檻較容易，而第二階段連署罷免門檻為選區選舉人數的十％，門檻稍高，預期以現在的參與熱度，新北市藍、綠立委加起來應該會有六至七人通過成案，進入第三階段的罷免投票。

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