辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

海基會前董事長辜振甫之妻、婦聯會前主委辜嚴倬雲女士四日辭世，享嵩壽一○五歲。（雲朗集團提供）

2025/02/06 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會前董事長辜振甫之妻、婦聯會前主委辜嚴倬雲女士四日辭世，享嵩壽一○五歲。海基會昨表達沉痛悼念之意，指辜嚴倬雲兩度陪同參與「辜汪會談」、「辜汪會晤」，發揮柔性穩健的力量。

海基會表達沉痛悼念

據規劃，陸委會主委邱垂正週四將前往辜嚴倬雲靈堂弔唁。陸委會發言人梁文傑指出，辜嚴女士生前長期協助辜振甫推動兩岸交流對話，發揮重要的影響力，陸委會對此表達敬意；如果中國人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願前提下提供協助。

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回顧辜嚴生平，她承接蔣宋美齡創立的婦聯會後，縱橫政商、兩岸數十年，晚年為了勞軍捐不當黨產數度槓上黨產會，最後被內政部撤換主委一職。

辜嚴倬雲一九九二年擔任婦聯會總幹事。一九九三年四月，海基會與中國海協會在新加坡舉行歷史性的「辜汪會談」，一九九八年十月辜振甫首度率團前往中國進行「辜汪會晤」，辜嚴倬雲均陪同前往。

二○○七年五月，時任婦聯會主委的辜嚴倬雲應中國「中華全國婦女聯合會」的邀請，率團赴北京訪問，開啟兩岸婦女組織的交流；辜嚴倬雲亦會晤時任中國全國政協主席賈慶林、國台辦主任陳雲林。

二○○八年十一月，時任海協會會長陳雲林訪台，首站即會見辜振甫遺孀辜嚴倬雲。

二○一三年，前總統馬英九頒贈二等大綬景星勳章，肯定其貢獻。馬昨發文提及，他對辜媽媽印象最深的，「是她忠黨愛國，終身是中國國民黨黨員」。馬說，他近年推動兩岸青年交流，致力於兩岸和平發展，相信這就是辜媽媽的心願。

二○一六年黨產會成立，內政部、黨產會要求婦聯會轉型，三方擬簽署行政契約，勞軍捐歸還國庫，但辜嚴倬雲反對。二○一七年十二月，內政部祭出行政處分，辜嚴遭撤換主委一職。

辜嚴倬雲晚年深居美國，數度與黨產會交鋒，並發聲明批判簽署行政契約是「認罪協商」，反對和解。更因涉嫌毀損、隱匿婦聯會的政治檔案，遭黨產會提告，但獲檢方不起訴。

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