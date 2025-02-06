李文忠「健康因素」 閃辭國防院執行長

曾擔任退輔會副主委長達八年的李文忠，去年八月起接任國防安全研究院執行長，昨突傳出請辭消息。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者方瑋立、羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕曾擔任退輔會副主委長達八年的李文忠，去年八月起接任國防安全研究院執行長，昨突傳出請辭消息，官網簡介照片也撤下，引發議論；李文忠受訪說，是因「健康因素」辭職。國防院則表示，李已請辭獲准，職務由首席副執行長、備役中將劉峯瑜代理，去職原因不予評論。

李文忠歷任國大代表、立法委員、退輔會副主委。二○○六年陳水扁總統任內爆發國務機要費等貪腐案件，時任立委的李文忠和林濁水以政治人物要有誠信，民進黨的處置不符社會期待為由，宣布辭去立委。近日李文忠受訪，對於時局、執政黨多所批評，批判執政黨未與在野黨協調，也引發議論。

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李文忠去年接受本報專訪暢談對國防院「二軌」、「一．五軌」國際交流要角的期許，並積極投入國防院興革工作，未料半年即傳去職。他昨再次接受本報訪問表示，往後雖不便干涉新任執行長政策，但仍期許國防院把握中共灰帶威脅所激發的研究題目、全球關心台海議題、可實際接觸第一線國軍人員等三項優勢，產出具權威性、前衛性的研究，朝頂尖智庫邁進。

李妻：健檢不及格 不得不停一停

針對領導統御作風強烈而被具名投訴等傳聞，甚至傳出「霸凌」說法，李文忠昨晚受訪回應，平時雖較為直率嚴格，但他一向愛護部屬，例如堅持發給約聘僱人員年終獎金等，亦謹守人際分際，絕無與女性同仁有任何私下接觸。李說明，辭職是因工作壓力導致吸菸量增加，加重心血管及呼吸道系統負擔，年前健檢竟被通知需加裝第三根支架，才向董事長霍守業請辭。其妻陳德愉昨也指出，李轉任國防院後戮力從公，每夜香菸伴公文到凌晨，近期健檢報告「不及格」需立即動手術，「不得不叫他（辭職）停一停」。

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