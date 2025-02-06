挺台重返國際貨幣基金 美跨黨派議員提不歧視台灣法案

美國共和黨眾議員金映玉（見圖，美聯社）與民主黨眾議員葛林四日共同提出「不歧視台灣法案」，呼籲美國政府力抗中國壓力，支持台灣加入「國際貨幣基金」。

2025/02/06 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦眾議員金映玉與民主黨籍眾議員葛林四日共同提出「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），呼籲美國政府力抗中國壓力，支持台灣加入「國際貨幣基金」（IMF），參與IMF有關經濟以及金融政策的定期監管活動，提供台灣民眾在IMF的工作機會，讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

籲美國政府力抗中國壓力

法案羅列台灣應該加入IMF的原因，包括台灣雖非IMF成員，但已是世界貿易組織（WTO）、亞洲開發銀行（ADB）及亞太經濟合作會議（APEC）一員。此外，根據美國財政部二○二○年一月發布的主要貿易夥伴外匯政策報告，台灣持有四七一九億美元（約十五．五兆台幣）外匯存底，超過印度、南韓、巴西等主要經濟體。

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法案強調，「我們對台灣發展及強化全球民主價值的承諾」，並援引「台灣關係法」規定，「本法不得解釋為支持將台灣排除或驅逐出任何國際金融機構或其他國際組織。」

金映玉透過新聞稿表示，台灣做為全球第廿一大經濟體，也是美國第十大貿易夥伴，理應在IMF有一席之地，「我們不能再容許中國共產黨壓制台灣的聲音與自由。」葛林則說，台灣長期以來一直是全球經濟的關鍵參與者，台灣重返IMF將使所有相關國家受益。

法案指出，聯合國承認中華人民共和國後，台灣仍在IMF保有會員資格九年，且IMF於一九八○年接納中國入會後，仍允許十六名台灣籍員工繼續任職。美國時任IMF執行董事克勞斯代表美國政府，表態支持「台灣與IMF保持某種形式的關係」。至於參與IMF的先決條件是否須為聯合國會員，法案以科索沃為例指出，科索沃雖非聯合國會員，仍於二○○九年加入IMF與世界銀行。

這項法案若在眾院成功闖關，還需參院通過一致版本，再送交白宮，由總統川普簽署後，才正式生效。

美國共和黨眾議員金映玉與民主黨眾議員葛林（見圖，彭博）四日共同提出「不歧視台灣法案」，呼籲美國政府力抗中國壓力，支持台灣加入「國際貨幣基金」。

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