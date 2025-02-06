謝國樑盼制止罷免 童子瑋︰藍委令人擔憂

2025/02/06 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會昨天舉行新春團拜，大罷免議題成為府會首長的攻防。基隆市長謝國樑表示，有不少民進黨議員代收罷免立委林沛祥提議書，建議議長童子瑋表態制止令基隆人不堪其擾的罷免和連署。童子瑋則回應，立法院在野立委的表現，讓年輕人對台灣未來擔憂。

林沛祥表示，坦然接受人民的監督與檢驗，尊重公民行使罷免權的權利；他的態度始終如一，會繼續專注為基隆市民爭取更多中央資源與建設經費，用行動證明他的價值。

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謝國樑昨受訪時突然表示，民進黨議員開始收罷免林沛祥提議書，希望童子瑋能表態，制止讓基隆人不堪其擾、不公平的罷免和連署，發揮對基隆的政黨穩定性和幫助。

童子瑋則回應說，不認同謝國樑的看法，他表示，去年基隆市的罷免事件跟今年全台灣的罷免事件是完全不同的層面，今年是立法院的表現讓民眾及年輕人對台灣的未來、民主社會感到擔憂；行政院長卓榮泰也積極地推動覆議，希望大家可以用更大的氣度，坐下來好好的溝通。

民進黨基隆市黨部昨天也舉行新春團拜，主委林明智表示，尊重民間團體發動的罷免活動；在野黨立委報復性的刪減國家預算，推動相關的擴權法案，並意圖讓敵對勢力滲透台灣、破壞健保制度等，是造成公民團體沸騰的主因。

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