自由日日shoot》總預算遲未送抵政院 卓揆已邀各部會討論對策

行政院長卓榮泰前天已先邀集各部會首長就總預算議題討論，了解各部會受波及程度，也盼各部會爭取被凍結的預算，同時也盤點行政院優先法案與政策。（資料照，行政院提供）

2025/02/06 05:30

〔記者鍾麗華、施曉光、陳昀／台北報導〕立法院至今尚未把中央政府總預算送抵行政院，政院人士昨表示，總預算三讀過程，時有重複、時而表決後撤案，情況非常混亂，政院也無法掌握。雖然今天才是春節過後的首次院會，行政院長卓榮泰前天已先邀集各部會首長就總預算議題討論，了解各部會受波及程度，也盼各部會爭取被凍結的預算，同時也盤點行政院優先法案與政策。

預算遭大砍 賴：影響處理國際變局

兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中常會喊話說，近期國際市場受諸多因素影響有些波折，也對台灣的經濟造成短暫震盪，台灣要找出最有利的位置，在守住國家利益、原則底線之外，展現出「願意多做、願意多幫忙」的態度，但中央政府預算被大幅刪減凍結，勢必影響台灣處理國際變局，盼在野黨再次審慎評估，這對全民和國家利益都沒有好處。

請繼續往下閱讀...

審查報告遲未送出 藍歸咎政院杯葛

對於總預算案迄今延宕十多天未送出立法院，立法院國民黨團書記長王鴻薇昨受訪時，將責任歸咎於行政院，她強調，以往慣例都是立法院審查後，由行政院主計總處整理，並提供具體刪減、動支金額，但這次行政院卻杯葛，拒絕提供數字。

據了解，過去中央政府總預算在三讀後，立法院會找行政院主計總處、各部會，對於三讀的數字進行「三方」核對與勾稽，如果彼此數字有出入則進一步釐清確認，但這是在總預算有共識的情況下進行。不過，此次情況特殊且複雜，立院在總預算三讀後，僅找各部會核對相關數據，沒有邀請主計總處參與。

政院人士指出，立法院審議通案刪減、委員會及院會決議刪減，合計總刪減數，計算方式仍有爭議。而且三讀過程時有重複、時而表決後撤案，通過的內容與各委員會審查協商情形大相徑庭，立法院三讀只有宣讀一頁無法確認實際內容的文字，政院確實無法掌握。

他並舉例，例如表決通過的通刪決議內容是九三九億七五○○萬元，但按照通刪決議所列科目及比率，計算通案刪減數為三○一億元，加計委員會審查階段刪減六十七億元，以及院會表決提案刪減一○六八億元，合共刪減一四三六億元，已超過通刪決議，這部分要如何處置，需要立法院決定，「不能由主計總處背負政治責任」。

立法院上會期即陸續出現拖延送出三讀法案的狀況，總預算案也有類似情形。法界人士表示，送案程序僅是立法院公務流程的行政環節，尤其是同一天三讀的選罷法、財劃法與憲訴法，卻有截然不同的送件效率，其中是否涉及公務員違法失職的情事，需要監察院調查釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法