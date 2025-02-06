自由日日shoot》總預算案審查報告竟拖15天送不出 綠轟藍白：黑箱作業史無前例

民進黨團幹事長吳思瑤昨指出，總預算審查報告已延宕十五天未送出，國民黨、民眾黨的黑箱作業是史無前例。（記者王藝菘攝）

2025/02/06 05:30

〔記者陳政宇、謝君臨／台北報導〕立法院上月廿一日三讀通過今年度中央政府總預算案，至今仍在查核，無法送交總統公告。民進黨團幹事長吳思瑤指出，審查報告已延宕十五天未送出，連具體凍結數、刪減數，都沒人說個準，國民黨、民眾黨操作下的黑箱作業是史無前例。民進黨團書記長陳培瑜也批評，總預算案審查報告，竟遮蔽院會第二輪提案者姓名，成為藍白兩黨的「遮羞布」。

柯建銘：從未有新會期 預算還沒送出

吳思瑤昨於黨團記者會痛批，藍白立委連擋總預算六次，拖了七十一天才付委審查，壓縮委員會討論時間，造成後面審議惡果；也因邊修改提案邊表決等亂象，連具體凍結數、刪減數，都沒人說個準，三讀至今仍無法送出完整審查報告，已經拖了十五天，還要拖多久不知道，這也是開天窗、創惡例。

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民進黨團總召柯建銘說：「歷史上從來沒有新會期已經開始，總預算卻還沒送給總統公告的情況，因為他們數字對不出來。」總預算無法算出正確數目，關鍵就在「主決議」。他舉潛艦為例，一個預算從委員會到院會被刪除三次，荒謬到極點，他不知道財政委員會要如何整理數據出來；也因此，總預算不論送或不送總統公告，都是違憲。

立院人士：送出時間 可能還需要兩週

立院人士則說，議事處已整理好總預算三讀文件，分送給各單位、各委員會核對，各黨團也要做確認。對於延宕原因，他坦言，總預算案在表決時有很多案子撤案，有些則改為主決議，其中很多案子有連動或矛盾，這部分還須釐清，目前沒有預計的送出時間，可能還需一、兩週。

審查報告遮蔽提案者 「淪藍白遮羞布」

陳培瑜則披露，近日收到立法院會表決後的總預算案審查報告，讓人傻眼的是，將表決提案掃描、黏貼文字就成了審查報告，重點是院會第二輪提案者姓名都被遮蔽，這是過去審查預算從未發生過的狀況。民代的提案應該完整呈現接受公評，才是責任政治的體現，應議事中立的立法院長韓國瑜及副院長江啟臣卻打迷糊仗，讓立法院成為藍白兩黨荒謬提案的「遮羞布」。

陳進一步盤點，民眾黨立委吳春城提案要求行政院，督促國發會及各目的事業主管機關為「壯促法」配合辦理業務，若吳及民眾黨團總召黃國昌堅決沒有圖利之嫌，為何主決議要遮蔽提案黨團及提案者名字？國民黨立委翁曉玲及林思銘提案刪減中研院人文社科研究的業務費，甚至刪減新南向人才培育計畫的經費，也都遮蔽名字。

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