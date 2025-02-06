李彥秀否認有綠卡 稱財產申報曾有疏失

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜質疑國民黨立委李彥秀美國置產擁秘密金庫，以及持有綠卡。李彥秀表示，她在美國僅有兩筆房產，監察院公開申辦資料皆可查詢，絕非所謂「小金庫」；她強調，自己只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡、更從來沒有申請過綠卡。

兩筆房產資料皆可查詢

李彥秀說，她自擔任公職以來，一直秉持誠信、公開、透明的原則，誠實申報每一筆海內外資產，從監察院的公開申報資料中，便可查悉Irvine及Wilshire等美國房產，也就是坊間所稱爾灣及富勒頓房地，「絕非所謂第二、第三間未申報房產」。申報過程或有單位換算等疏失，但都於知悉後第一時間向監察院公職人員財產申報處辦理更正。

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不過，高嘉瑜昨晚於臉書再爆料李彥秀在加州爾灣有十筆住址的歷史紀錄，一九九四年到二○○二年間也有買賣房地產紀錄，但在李彥秀一九九九年到二○○二年的公職人員財產申報完全沒有美國房地產的申報紀錄。對此，李彥秀辦公室暫無回應。

李彥秀指出，去年她辭任議員就任立委，擔任公職為連續行為，依法無須於就職後三個月內申報財產，僅須於去年度間辦理年度申報，她亦已於去年十二月廿五日依法申報，所有資產或變動均會忠實申報呈現。

李彥秀說，她自二○二○年卸任公職後，生了一場重病，經歷多場大手術，唯一放心不下的是未成年的女兒，因此隔年於美國將所有當地房產（即財產申報資料所揭露的兩筆位於加州房地，皆可於監察院公開資料中查得）設立生前信託遺囑。

李彥秀指出，她的信託範圍僅有兩筆房產，且台灣與美國都有嚴格洗錢防制規範，她購屋、貸款皆有合法、明確金流。

李彥秀也聲明，她只有中華民國國籍，不僅沒有綠卡，更從來沒有申請過綠卡。她已於今天主動發函予立法院與國籍法主管機關，清查她本人是否擁有或曾擁有綠卡，及有無如美國等外國國籍。若確有違反國籍法規定，請有關機關迅速、嚴明依法處理。

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