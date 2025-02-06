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    首頁　>　政治

    高嘉瑜再爆李彥秀 加州擁2豪宅未申報

    前民進黨立委高嘉瑜昨召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美隱匿第二間豪宅，質疑李彥秀持續收集加州豪宅卻不做財產申報。（記者廖振輝攝）

    前民進黨立委高嘉瑜昨召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美隱匿第二間豪宅，質疑李彥秀持續收集加州豪宅卻不做財產申報。（記者廖振輝攝）

    2025/02/06 05:30

    〔記者甘孟霖、何玉華／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜質疑國民黨立委李彥秀海外置產，疑有綠卡，昨再開記者會揭露，李彥秀在加州爾灣除了二○一六年六月買的房子，同年九月再買一棟市價達一．三八億台幣的房產，且未做財產申報，質疑李彥秀為何總在選後購入海外房產？資金從何來？昨晚間更進一步揭露，有位五十三歲的「Yen-Hsiu Lee」，在一九九四至二○○二年間，均有買賣加州爾灣房地產紀錄，質疑是否為李彥秀本人。但李彥秀一九九九至二○○二年公職人員財產申報都沒有相關紀錄，記者致電李彥秀查證，電話無人接聽。

    高嘉瑜表示，李彥秀在美國擁有多間房產，且刻意隱匿不申報；二○一六年六月在爾灣買的第一間房子，與富勒頓房子距離僅廿五分鐘車程，且富勒頓房子是用李彥秀與其夫侯冠群的家族信託基金名義購買，而後於二○二四年二月轉移至李彥秀名下，同年五月售出。

    質疑總在選舉完就海外置產

    高嘉瑜指出，李彥秀除了二○一六年六月在爾灣買的房子，有網友爆料，同年九月以「全現金」購入爾灣另一間有四房、四衛浴、約一三八坪的房產，現值約一．三八億台幣，此房產未進行申報；而第一間爾灣房購入金額約二三○萬美元（約七五五二萬台幣），現值已漲到約五百萬美元（一．六四億台幣），「可見李彥秀真是投資高手」。

    高嘉瑜質疑，李彥秀身為政治人物，何來這麼多錢？為何總在立委選舉過後的二○一六年、二○二一年在海外置產？資金從何來？與選舉有無關聯？為何歷次公職人員財產申報從不申報、刻意隱匿鉅額上億的國外信託基金？透過何種管道、手法，將未申報的上億資金移轉到海外洗成信託？

    本屆立委選舉，與李彥秀、高嘉瑜一同競逐北市內湖南港區立委的吳欣岱，也質疑李彥秀買屋賣屋的價差，是否如實向台灣政府申報。她說，李彥秀不是家族有錢，而是本人就很有錢，這些錢是哪裡來的？李彥秀在美國念完研究所後，在台灣做過的工作只有國民黨民代，為何個人可以擁有這麼多資產？

    吳欣岱諷李：好意思鼓吹疑美論

    吳欣岱表示，李彥秀為什麼要把資產分散在海外，且重點投資美國？李彥秀舔中、弱化台灣防禦，再把家人、財產都送到美國，「還好意思在台鼓吹疑美論嗎？」

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