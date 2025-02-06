中選會：提議、連署、投票都還適用舊法

中選會副主委陳朝建解釋，若罷免提議適用舊法，則後續的連署、投開票等各階段也將適用舊法，這是特別規定；相反地，若罷免提議送件時已適用新法，則後續各階段也將適用新法。（記者李文馨攝）

2025/02/06 05:30

〔記者李文馨、鍾麗華／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，各罷免團體近日紛紛趕在連署加嚴的公職選罷法修法正式生效前遞件。中選會副主委陳朝建昨受訪表示，罷免提議適用舊法者，後續的連署、投開票等各階段也將適用舊法，這是特別規定，中選會及各地選委會必將依此辦理。

立法院會去年底三讀通過修正「公職人員選舉罷免法部分條文」，明定罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本等，行政院認定窒礙難行提出覆議案，尚待立法院處理。中選會表示，截至昨日，中選會已收到廿一件罷免案，其中廿案為立委罷免案，一案為縣市長罷免案。

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陳朝建說，根據二○○七年十一月六日修正新增的公職選罷法第一三一條規定，本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定，「這是法律的特別規定，中選會與各地選委會將依此辦理選務」。

行政院對加嚴版選罷法提出覆議案，在野立委質疑行政院「以覆議之名，行拖延之實」，目的是為拖延選罷新法上路，替罷免藍委的公民團體爭取時間。對此，政院人士反批，選罷法從去年十二月廿日表決通過，直到今年一月廿四日才送來政院，拖了卅五天，還刻意選在春節連假前、最後上班日下班前四十三分鐘才送來行政院，立法院送件時序充滿政治意圖，在野黨的批評是刻意扭曲。

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