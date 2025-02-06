藍營遞交罷免吳沛憶提議書

國民黨青年軍組成「罷吳四騎士」，昨至中選會送件罷免民進黨立委吳沛憶。（「憶事吳成」團隊提供）

2025/02/06 05:30

〔記者蔡思培、李文馨、陳奕劭／綜合報導〕台北市公民團體號召罷免國民黨立委，國民黨青年軍也針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶發動連署罷免，其中，吳沛憶罷免案提議書已在昨天遞交中選會。至於未來罷免案是否會「藍白合」，罷吳團體表示，希望與各方勢力合作達到目標。立法院民進黨團說，罷免發起者透過惡意詆毀、造謠、不具事實攻擊鎖定雙吳，只是為個人的選舉佈局。

罷免是否藍白合？

罷團：與各方勢力合作

國民黨青年軍滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安等人鎖定罷免吳思瑤、吳沛憶，昨至中選會送件罷免吳沛憶。劉思吟指出，昨送件二六七八份提議書，許多民眾質疑在地方未看到吳沛憶，甚至不知吳是立委。依公職選罷法規定，中選會應於三月二日前完成審定。

請繼續往下閱讀...

至於吳思瑤罷免案，劉思吟說，團隊分批整理連署書，吳思瑤部分仍在造冊中，預計本週送出第一階段提議書。

對於是否會與民眾黨合作？滿志剛表示，將與各方勢力合作，努力達成目標。

立法院民進黨團昨召開記者會回應藍營罷免雙吳一事，幹事長吳思瑤指出，罷免發起者並非真的關心台灣民主，對國會運作也不熟悉，是想透過惡意詆毀、造謠、不具事實攻擊鎖定她與吳沛憶，只是為個人的選舉佈局。吳沛憶辦公室表示，黨團已完整說明，不另行回應。

另有民眾爆料指，有公民團體發起罷免民進黨新北市立委蘇巧慧、吳琪銘，罷團不只有藍營介入，台灣民眾黨新北市黨部樹林區副主任陳媛秀也合流，協助罷免連署。

陳媛秀對此表示，她以個人名義聲援連署，因為她看不慣民進黨大選後造成的立院亂象。民眾黨新北市黨部則說，目前未發起任何罷免，此事屬於陳媛秀個人行為；黨部有注意到支持者對民進黨發動大罷免的不滿情緒，會視賴清德總統的回應，配合黨中央行動。

民進黨新北市黨部則批評，藍、白兩黨動員黨工罷免表現傑出的立委，只會讓人民更加厭惡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法