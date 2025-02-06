罷張智倫 林德福提議書 下週一送件

擔任林德福罷免案領銜人的朱約信（豬頭皮）音樂人是第11屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主，本就積極關注民主運動。（罷團提供）

2025/02/06 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕公民罷免國民黨立委活動遍地開花，新北市中和、永和區由罷團發起「倫刪立舒」罷免立委張智倫、「無獻清林」罷免立委林德福連署行動，預計二月十日下午向中央選舉委員會遞交第一階段罷免提議書，將由音樂人朱約信（豬頭皮）擔綱林德福罷免案領銜人、藝術創作者Mini擔任張智倫罷免案領銜人。

罷團指出，罷免張智倫提議書為三千二百多份、罷免林德福為二千六百多份，兩人的提議書均高於第一階段門檻。記者估算，罷免張智倫第一階段門檻約需二八七七份，林德福為二三八三份。

請繼續往下閱讀...

擔任張智倫罷免案領銜人的Mini原本不熱中政治，去年五月因立院亂象，首度參與青鳥公民運動，她深感國家危機迫在眉睫，也在青鳥活動結識許多志同道合的鄉親，決定參加雙和罷免活動。Mini已代表團隊多次參加政論節目受矚目，並在YouTube發表言論，獲得廣大回響。

擔任林德福罷免案領銜人的朱約信（豬頭皮），是第十一屆金曲獎最佳方言男演唱人獎得主、台灣新台語音樂推手，二○二二年曾為日本已故首相安倍晉三創作歌曲「路燈─致意永遠的安倍首相」。朱約信長期積極參與民主運動，自謙為「半社運份子」，他不滿國民黨立委陳玉珍「要飯說」羞辱藝文界，也無法坐視藍白無視民生、亂砍預算甚至危及國安，因此出面擔任領銜人。

罷團嘲諷說，外界污衊雙和人搭捷運回家參與民主運動，是受到外地人操控，這與張智倫過去所說，「在中和沒有置產就不是中和人」的邏輯相同，團隊為在地人組成，因生活圈緊密相連，因此以單一團體共同推動雙和罷免行動；罷團將持續堅守立場，推動符合民意的罷免行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法