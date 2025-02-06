擊垮國民黨舊黨國親中勢力 》青鳥挺罷團 串聯發起2026、28落選運動

台灣經濟民主連合昨發布「全力支持罷免運動綱領」。（翻攝經民連臉書）

2025/02/06 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委在國會強推多項爭議法案、大砍中央政府總預算，引發民怨，中選會三日收到十九件罷免藍委提議書，台灣政壇正式開啟大罷免浪潮。在立法院發起青鳥運動的台灣經濟民主連合昨也宣告，將全力支持各地罷免團體，期盼能串聯二○二六、二○二八年落選運動，徹底擊垮中國國民黨舊黨國親中勢力，完成台灣民主化的未竟之業。

台灣經濟民主連合昨發布「全力支持罷免運動綱領」指出，罷免運動是去年五月夏季青鳥集會後，各地自主公民自發地對選區濫權立委發動的究責運動。罷免應是公民參政權的自主行使，罷免運動的最終目的，並非藍綠對決，而是驅逐舊黨國親中政黨，恢復國會合議民主。

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讓濫權立委及樁腳落選

「罷免運動的成敗，不應只是計算透過罷免投票拉下幾席濫權立委！」經民連認為，應進一步連結二○二六、二○二八年落選運動，讓濫權立委在縣市長選舉落選，讓濫權立委的樁腳議員、鄉鎮市長落選，讓更多濫權立委落選，最終達成舊黨國親中政黨退出歷史舞台的志業。

對傅崐萁們惡行的反撲

經民連表示，今年二月三日站上台灣歷史舞台的罷免運動，正是在地公民與青鳥夥伴們對過去一年舊黨國親中政黨國民黨立院黨團總召「傅崐萁們」惡行的反撲，亦是捍衛民主的自救運動。青鳥公民運動承繼黨外民主運動的自主精神，不屬於特定政黨，更不受特定政黨的指揮，在台灣民主化的大局中，更要警惕、監督民進黨領導階層，不應重蹈對舊黨國勢力棄守原則的妥協路線。

至於那些對台灣現實政治不滿、卻又欠缺歷史意識的人，經民連說，台灣政黨體系缺的不是聲稱統獨是假議題、藍綠一樣爛的第三勢力，台灣需要的是堅定不受中國干涉、真正能捍衛台灣主體，且能監督民進黨執政的第二本土勢力，進而邁向健全的政黨體系。

經民連強調，共同體的民主需要對話，對於藍白政黨的支持者，仍不應放棄對話。即便在高張力的罷免運動與落選運動中，依然要實事求是，以理性懇切的態度向全體國人說明，哪些人在國會推動哪些法案、對國家造成怎樣的傷害，要向大家說明自由、平等、團結、永續的台灣新國家願景，並說明「傅崐萁們」正走在相反的道路上。

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