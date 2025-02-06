空軍3共諜 洩漢光演習機密 紅色錢莊放餌 借錢換軍機

男子黃琮壹遭中共吸收，在台開設地下錢莊，向缺錢的現役軍人放款，一名空軍軍官及兩名士官洩漏交付漢光演習等機密。圖為金防部漢光演習畫面。（資料照）

2025/02/06 05:30

〔記者王定傳、陳文嬋／綜合報導〕男子黃琮壹（通緝中）遭中共情治人員吸收，在台開設地下錢莊，向缺錢花用的現役軍人放款，要求提供機密以免除債務並給予報酬，高雄高分檢指揮調查局等單位調查發現，黃涉吸收一名空軍軍官及兩名士官，要他們洩漏交付漢光演習等機密，依違反國安法、刑法外患、國家機密保護法、貪污等罪將三名軍士官及協助轉匯不法報酬的黃男胞妹起訴。

中共吸收台男 開地下錢莊

調查局昨表示，中共傾國家機制及龐大資金，物色財務不良而有借貸需求的現役軍人，利用債務約束及要脅向服役單位告發等方式，逐步誘吸軍人配合於營內進行蒐情、滲透作為，對我國家安全造成嚴重威脅；調查局將持續與國安團隊合作，防制中共對台蒐情與滲透，維護國家安全。

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檢調調查，黃琮壹自二○一九年開始，受中國情治人員王志勇（綽號「勇哥」，福建省晉江市金井鎮人）指示，在台開設地下錢莊，利用網路廣告刻意接觸缺錢的軍士官，黃還委請任職金融機構的妹妹居間轉匯不法報酬。

其中，負責戍守總統府、有「天下第一營」之譽的憲兵二一一營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪，因缺錢花用，以手機翻拍任職單位內勤務安排等秘密文書轉傳給中共情工人員；台北地檢署去年十二月已將這四人起訴。

1軍官、2士官等4人起訴

調查局與國防部政治作戰局、軍事安全總隊深入追查，掌握黃另涉放貸給空軍陳姓上尉軍官、陳姓上士及駐守雷達站的胡姓上士，吸收他們洩漏漢光演習等機密，全案已於本月五日偵結起訴。

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