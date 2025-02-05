《北市罷免潮—第5選區》鍾小平評罷免最危險 吳沛憶︰做好本分

2025/02/05 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕大罷免潮來臨，台北市公民團體號召罷免國民黨立委，五位藍營立委第一階段門檻都已達標，藍營也發起罷免綠營「雙吳」吳思瑤、吳沛憶反制。曾與吳沛憶角逐立委的國民黨北市議員鍾小平指，吳沛憶得票率未達四成，民眾黨垮台後選票可能回歸藍營，吳沛憶是全台灣最危險的立委。

鍾︰白營選票可能回歸藍營

吳沛憶日前談及罷免案曾說會將自己的本分做好，相信大家眼睛都是雪亮的。她也說，中正、萬華區本來就是艱困選區，從第一天就知道沒有什麼叫做「政黨鐵票」，要靠雙腳努力打拚，讓大家看到她的認真。

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台北市立委第五選區（中正、萬華）原為泛藍選區，林昶佐在二○一六年、二○二○年分別以時代力量、無黨籍參選，在與民進黨合作下擊敗國民黨候選人當選，顯示選民結構逐漸轉為藍綠相當。二○二四年立委選舉藍綠白三腳督，除吳沛憶、鍾小平，無黨籍候選人于美人也參戰並獲得白營選票，最終吳沛憶以六萬六九三二票勝出，鍾小平則獲得五萬七六三四票，兩人差距九二九八票。本屆立委選舉中正、萬華選舉人達廿三萬三九一四人，第一階段二三四○人罷免門檻已通過，二階門檻為二萬三三九一人。地方人士指，罷免與立委選舉三腳督不同，僅有同意、不同意兩選項，若罷免真進入最後投票階段，預計將回歸藍綠對決。

鍾小平分析，吳思瑤本屆立委選舉得票率四十七％，但吳沛憶得票率僅卅九％，現在白營幾乎垮台，原本白營選票就較偏藍，吳沛憶應該是全台灣最危險。

鍾小平說，吳沛憶在立委表現平平，沒什麼表現但也沒什麼不好，仇恨值不如吳思瑤。吳沛憶被罷免是被民進黨立院黨團總召柯建銘所害，綠營發動罷免藍委，國民黨也反制，導致雙方仇恨值都升高，吳沛憶也算掃到颱風尾。

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