為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《北市罷免潮—第5選區》鍾小平評罷免最危險 吳沛憶︰做好本分

    2025/02/05 05:30

    〔記者蔡思培／台北報導〕大罷免潮來臨，台北市公民團體號召罷免國民黨立委，五位藍營立委第一階段門檻都已達標，藍營也發起罷免綠營「雙吳」吳思瑤、吳沛憶反制。曾與吳沛憶角逐立委的國民黨北市議員鍾小平指，吳沛憶得票率未達四成，民眾黨垮台後選票可能回歸藍營，吳沛憶是全台灣最危險的立委。

    鍾︰白營選票可能回歸藍營

    吳沛憶日前談及罷免案曾說會將自己的本分做好，相信大家眼睛都是雪亮的。她也說，中正、萬華區本來就是艱困選區，從第一天就知道沒有什麼叫做「政黨鐵票」，要靠雙腳努力打拚，讓大家看到她的認真。

    台北市立委第五選區（中正、萬華）原為泛藍選區，林昶佐在二○一六年、二○二○年分別以時代力量、無黨籍參選，在與民進黨合作下擊敗國民黨候選人當選，顯示選民結構逐漸轉為藍綠相當。二○二四年立委選舉藍綠白三腳督，除吳沛憶、鍾小平，無黨籍候選人于美人也參戰並獲得白營選票，最終吳沛憶以六萬六九三二票勝出，鍾小平則獲得五萬七六三四票，兩人差距九二九八票。本屆立委選舉中正、萬華選舉人達廿三萬三九一四人，第一階段二三四○人罷免門檻已通過，二階門檻為二萬三三九一人。地方人士指，罷免與立委選舉三腳督不同，僅有同意、不同意兩選項，若罷免真進入最後投票階段，預計將回歸藍綠對決。

    鍾小平分析，吳思瑤本屆立委選舉得票率四十七％，但吳沛憶得票率僅卅九％，現在白營幾乎垮台，原本白營選票就較偏藍，吳沛憶應該是全台灣最危險。

    鍾小平說，吳沛憶在立委表現平平，沒什麼表現但也沒什麼不好，仇恨值不如吳思瑤。吳沛憶被罷免是被民進黨立院黨團總召柯建銘所害，綠營發動罷免藍委，國民黨也反制，導致雙方仇恨值都升高，吳沛憶也算掃到颱風尾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播