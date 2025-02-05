《北市罷免潮—第7選區》許淑華批言行失格引罷 徐巧芯︰笨又壞

2025/02/05 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕公民發起罷免國民黨北市立委徐巧芯，已有一．一萬人連署，超越第一階段門檻。民進黨台北市議員許淑華認為，徐審查法案時，並非以民眾福祉為優先，而是以政治鬥爭凌駕於民生需求上，而徐在國會罵髒話、比中指，個人言行失格，種種作為引起民怨。徐巧芯回應，許淑華連基本的預算書都看不懂，才是又笨又壞的民意代表，只是知名度太低，大家懶得罷免她。

許認為有機會通過二階連署

去年徐巧芯以八萬九七二七票、得票率約五十二％贏得台北市信義、南松山立委選舉，許淑華得七萬六一一三票、得票率約四十四％排名第二，得票率差距約八個百分點。許淑華指出，去年選舉有許多中間選民沒有出來投票，但這次很多人看不下去國會亂象，在國外的人也加入罷免連署，並說若成案會回台投票，許認為有機會通過第二階段連署。

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許淑華表示，政黨競爭應以國家利益為前提，不應阻礙國家發展，但國民黨該審的預算不審、不對話，已經影響到民眾權益，更發動以罷制罷，引起民眾反感；而徐巧芯在國會罵髒話、比中指，畫面在媒體及社群大量流傳，也令許多家長不滿，她說許多人認為徐像紅衛兵，不具備立委應有的專業和態度。許說排除政黨立場，她會以公民身分支持罷免行動。

徐巧芯回應，許淑華造謠國民黨刪除流感疫苗採購，連基本的預算書都看不懂，才是又笨又壞的民意代表，只是知名度太低，大家懶得罷免她。她說，採購流感疫苗的經費是編列在「衛福部特別收入基金」當中的「疫苗基金」；二○二四年度的經費預算沒有動到，今年度的經費預算目前也還沒有朝野協商，批評許淑華在臉書寫的通通是造謠。

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