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    首頁　>　政治

    陳金德勸進林國漳 參選下屆宜縣長

    2026宜蘭縣長選舉，宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳（左二）是總統賴清德（右一）、行政院政委陳金德（左一）積極勸進的人選。（民眾提供）

    2026宜蘭縣長選舉，宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳（左二）是總統賴清德（右一）、行政院政委陳金德（左一）積極勸進的人選。（民眾提供）

    2025/02/05 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕二○二六宜蘭縣長選舉，總統賴清德全力勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳律師，代表民進黨參選，但林並無意願。行政院政委陳金德以十二年前，他要南下高雄接任環保局長前夕，林國漳曾贈言「達則兼濟天下」；十二年後，陳金德期許林國漳「計利應計天下利」，鼓勵他勇於承擔，重新擦亮宜蘭招牌。

    林國漳曾多次表達無參選意願，昨天未接電話，無法得知其回應。

    陳金德昨在臉書發文，二○一三年二月四日，他準備南下高雄接任環保局長前夕，林國漳等幾位好友為他送行，林國漳引用孟子「達則兼濟天下」，以及白居易的「大丈夫所守者道，所待者時也」，期許陳金德不忘從政初衷。

    陳金德表示，今年新春年假，他回到宜蘭各地走訪，許多人擔心目前台灣政局動盪，國家前途面臨嚴峻威脅，同時也關心下屆宜蘭縣長選舉，民進黨能否推出適當人選、贏回執政權，讓宜蘭建設邁步向前？他想「關鍵還是在找對的人，做對的事」。

    陳金德指出，懷抱著同樣的心情，容他引用雲井龍雄詩句（另有一說作者是西鄉隆盛），「計利應計天下利，求名當求萬世名」，鼓勵林國漳推己及人、勇於承擔，為縣民謀整體公益之利、為宜蘭求善美信譽之名，一如賴清德總統卅年前受牧師引用馬太福音鼓勵，決志棄醫從政、參選國大代表，奉獻台灣社會！

    陳金德期許，賴總統當年的猶豫，因為一段「你愈奉獻，上帝會賜你更多」的故事而轉折，相信此話也同樣會感動林國漳，與我們一起「兼濟天下」。

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