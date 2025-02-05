台中罷免藍委2階 目標5萬份連署書

春節期間罷團在中捷水安宮站外協助民眾填寫提議書。 （記者黃旭磊攝）

2025/02/05 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中罷團三日赴中選會，送交中二、四、五、六選區罷免提議書，為了持續擴大戰果邁向第二階段連署，而各區即日起五十天內，要達成五萬份二階保險門檻，將以簡訊通報連署點，請民眾持續支持向罷免目標挺進。

連署地點將以簡訊通知

罷免立委第一階段提議書送件後，即日起到二月底是準備期，待中選會通知起始日，預計三月至四月底是二階連署期，罷團志工估計，各區立委依得票數不同，剔除無效件後，最好是收到五萬份，有效連署書務必超過兩萬份，才能通過二階門檻，順利在五、六月啟動三階造勢催票。

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何姓志工說，四選區收到一萬五千份罷免提議書，二階門檻為三萬兩千九百廿一份，以五萬份連署書為目標，呼籲民眾送件留下聯絡資料，屆時會以簡訊通知連署點。

成立大中心 展開跨區收件

罷團考慮在二階進行整合、成立大中心，展開縣市間跨區收件，讓連署站遍地開花，增加民眾連署便利性。

捷運站外連署 頻遭提醒勿進站

罷團日前在台中捷運水安宮站戶外廣場協助民眾填寫提議書，屢遭站務員提醒「不要踏進站區」，既使下雨也不能進站躲雨。

志工說，只要民眾踏進去寫提議書，中捷就會派站務人員下來，宣讀法條後請志工及民眾離開，由於並未在月台內，而是站在捷運站戶外空間應有模糊空間。

台中捷運公司回應說，車站基於民眾搭乘捷運進出車站動線之權益維護，在捷運路權範圍未經申請許可之活動，均會勸導相關行為人或團體離開，以維護車站秩序。

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