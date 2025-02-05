新北罷綠委 發起人是藍黨工

罷免張宏陸領銜人吳禹辰，被爆另有國民黨新北市青年工作總會長身分。（讀者提供）

2025/02/05 05:30

〔記者董冠怡、陳奕劭、施曉光／綜合報導〕大罷免藍委已經啟動，但也有團體近日發動罷免民進黨新北市張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘等三立委，但有民眾爆料，罷團幹部竟是「國民黨新北市青年工作總會」成員，罷張宏陸的發起人吳禹辰身兼總會長、罷蘇巧慧的領銜人譚鎮耀身兼鶯歌區會長。對此，三位綠委的陣營都表示，這證明「國民黨不演了」，公然和多數的民意作對，只會遭到民意的反撲。

在臉書粉專「新北市青工總會」一月廿九日的賀年貼文，吳禹辰署名是總會長。吳解釋，已經二、三年未繳黨費，不確定現在是否仍是國民黨員，新北青工總會長的任期至去年底結束，他已經卸任，「跟國民黨的關聯性越來越低」。他並說，新北青工總會即將改選，在即將改選的過渡期，仍被市黨部掛名，不會刻意隱瞞或否認過往的經歷。

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譚鎮耀也被爆與新北青工總會有關，在社群平台可見他參加黨慶、與吳禹辰等人同框的照片。發起罷免蘇巧慧、吳琪銘的「新北大掃除」召集人、新北青工總會總幹事王昱人代為回應說，譚鎮耀是去年鶯歌區的會長，今年已卸任，他與譚既是黨員、會員，也是公民，都有其他的正職，閒暇之餘投入公共事務，角色並不衝突。

王昱人表示，青工總會是國民黨在地方提供給青年參與的活動平台，幹部是無給職，「我們坦蕩蕩」發動罷免新北市三名綠委。

對此，民進黨新北市黨部執行長高碩呈說，吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸皆深耕地方多年，問政成績獲得多數民眾認同，國民黨逆向操作想罷免傑出綠委，人民不但不會同意，反而會更憤怒地支持罷免藍委。

至於台北市，藍營除了持續罷免民進黨台北市「雙吳」立委吳思瑤、吳沛憶，近日還出現要罷免另一位民進黨立委王世堅的聲音，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨在新春團拜活動時喊卡，呼籲藍營支持者不要「動」王世堅。

北市主委籲勿「動」王世堅

黃呂錦茹向在場人士表示，最近黨內有人提議罷免王世堅，被她規勸千萬不要去「動」王，理由就是民進黨全黨都沒有良心，唯有王一人反對全面罷免所有國民黨立委，她希望民進黨要有所反省，因為大罷免是不對的。

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