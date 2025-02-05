尹立揭二階教戰守則 至少連署14％較安全

罷韓四君子之一、前高市文化局長尹立提醒二階連署注意事項。（資料照、記者王榮祥攝）

2025/02/05 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕大罷免前天啟動，首波送出十九位藍委的罷免提議書，罷免將陸續進入第二階段。「罷韓四君子」之一的前高市文化局長尹立提醒，二階須注意三件事，尤其二階連署門檻需原選舉區選舉人總數十％，但考量重複等可能被剔除情況，至少連署十四％較安全。

尹立說明二階注意事項。首先是確認一階提議連署書「已送件」至中選會後，勿再簽一階表格，須等中選會通知一階通過，才可使用中選會提供格式進行二階連署，各民團一階、二階時間不盡相同，需自行確認。

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其次，收到中選會格式後，二階啟動連署法定時間是六十天，最好在四十天左右就收到必要份數，後面還有大量整理作業，但連署還是要繼續，因應可能被通知補件。

第三，包含設立總部、內部組織、志工培訓、新聞議題、活動規劃等等，都要有所設定，當地也有支持罷免的民代、里長或單位團體，「要團結一切可團結的力量」。

另外，期間應確保連署站識別清楚，須防範對手可能干擾行動，甚至假冒民團收取連署書，連署書存放地點須確保安全，慎防遺失。

二階連署書格式發下後，都要重新簽署，送進地方選委會查對，若有重複自然會被剔除，所以要送十四％（法定十％）較安全；以台北第七選區為例，二階需兩萬五千份連署書，送三萬五千份（十四％）較保險。

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